黑河：开放中拥抱新机遇 绿色中寻找新动能

编者按：当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。为集中展现我国中西部广阔腹地推进经济高质量发展从理念到实践的全新变化，人民网启动“一撇一捺看发展”大型主题调研采访。

“一撇”即“胡焕庸线”，“一捺”即“西部陆海新通道”，通过走访企业生产一线，充分展示各地因地制宜发展特色产业、发挥区域比较优势的成效和经验，全面反映社会各界积极响应创新发展的澎湃动力，深刻揭示中国经济强劲韧性背后的改革密码。

开放的中国，处处是机遇。在胡焕庸线的北起点，坐落着小城黑河。今年5月，中俄合建首座跨境公路大桥在黑龙江上合龙，将黑河与对岸俄罗斯远东第三大城市相连；8月，这里成为中国最北的自由贸易试验片区。

双喜临门，黑河站上新时代深化对俄罗斯和东北亚开放合作的制高点。双轮驱动，一地两市跨境集群项目让黑河乘上高质量发展的快车。

“未来，黑河将利用好国家自贸试验区这个平台，打造黑龙江省新的经济增长亮点，助推东北全面振兴、全方位振兴。”黑河市委书记秦恩亭在接受人民网专访时表示。

这座拥有160万人口，与俄罗斯仅一江之隔，在地图上形似蝴蝶的小城黑河，会如何在更广阔的天地间翩然起舞？人民网“一撇一捺看发展”大型主题调研采访团近日踏雪探访黑河，近距离观察高质量发展中的坚守与创新。

开放的黑河：按下中俄经贸合作的“加速器”

黑龙江大桥合龙，使“一桥通两国”成为现实。人民网记者 林露摄

11月底，黑河正午的气温已降至-13℃左右。“虽然口岸货检‘全年无休’，但受气候影响，全年货物运输只有240天左右。”黑河市交通运输局党组成员、副调研员尤万林说。即将投入使用的黑龙江公路大桥，将黑河从交通末梢变为前沿窗口，使“一桥通两国”成为现实。

今年5月31日，中俄两国合建的首座跨境公路大桥——黑河-布拉戈维申斯克黑龙江大桥主桥合龙，设计年过客能力285万人次，过货能力620万吨。11月28日，中方境内工程圆满交工，黑龙江大桥已具备通车条件。

12月2日，中俄能源合作标志性项目东线天然气管道投产通气，这条起自俄罗斯东西伯利亚，由布拉戈维申斯克进入我国黑龙江省黑河的天然气管道，未来30年里将向中方供应1万亿立方米天然气。此外，中俄首条国际跨境索道7月正式开工建设；对俄跨境输电线路不断完善，年输送能力达到80亿度。黑河市市委书记秦恩亭称其为“一管一桥一道一线”，正是这些重大合作项目的推进，让中俄两国之间有了更加紧密的联系，成为“命运共同体”。

黑河跨境电子商务产业园内展示在中国热销的俄罗斯进口商品。人民网 赵丹摄

采访期间，“黑河跨境电子商务产业园”传来被商务部授予“国家电子商务示范基地”称号的喜讯。据黑河边境经济合作区商务局局长张波介绍，7年来，通过“互联网+”对俄合作的不断探索，跨境电子商务产业园区已完成三期建设，拥有电商运营服务楼4座、仓储库4座，入驻平台类、应用类、服务类企业共计106家，累计交易额达39.05亿元。

秦恩亭表示，作为中国（黑龙江）自由贸易试验区三个片区之一，黑河片区将与哈尔滨片区、绥芬河片区共同构成“一核两翼”的总体布局，实现比翼齐飞的态势。未来，黑河将利用好国家自贸试验区这个平台，使黑河“一带一路”边境重要节点城市与哈尔滨区域中心城市联动发展，打造黑龙江省新的经济增长亮点，助推东北全面振兴、全方位振兴。同时，为国家提供一批适合沿边边境口岸城市发展的可复制、可推广的创新经验模式。

绿色的黑河：守住生态底线 “极境寒养”打造城市新名片

黑河“极境寒养”共享展示区展示各类无公害健康食品。人民网 方圆摄

一只振翅欲飞的绿色蝴蝶组成的logo图案，汇聚了地球、极地、沃野、太阳等象征元素。这是黑河市绿色农产品品牌“极境寒养”，它不属于某个企业，而是黑河区域公用品牌，是黑河地产优质农产品的标识。

轻点屏幕，随着“滴滴”两声，一杯热气腾腾、香气扑鼻的杂粮饮品就送到了记者面前。在黑河市全域绿色发展有限公司的“极境寒养”共享区里，这款类似咖啡机的快捷杂粮饮品机颇有人气。公司负责人王臣介绍，这种专门针对公共场所投放的快速饮品机，里面的原料就取自黑河一岁一熟的杂粮，全程可溯源。在黑河，肥沃的黑土地和甘甜的五大连池冷矿泉让作物无需更多化肥催助就可收获丰硕。

2019年5月，由黑河全域绿色农业发展有限公司牵头成立黑河市绿色农业产业协会，创建区域公用品牌“极境寒养”。目前协会会员覆盖全市2000余家农民专业合作社，1000余家农产品加工企业，拥有农产品500余种。

在“极境寒养”产品展示大厅内，大豆类产品可谓占据了“半壁江山”。黑河地区是我国大豆主产区，3000万亩耕地，每年近2000万亩种植大豆，占全省大豆种植面积的三分之一，占全国大豆种植面积的十分之一。

“通过农业绿色发展示范区建设，努力把黑河打造成全国绿色健康食品的供应基地。”黑河市委书记秦恩亭也强调，生态环境是黑河发展最殷实的家底，也是需要牢牢守住的发展边界红线。生态红线、基本农田的红线和城市发展的边界线，这三条红线要同时划，同时守。

从春耕开始，黑河市今年就在全域内普遍推行农业减化肥、化学农药和化学除草剂的“三减”行动，用严格的绿色生产技术标准体系管理生产。目前，黑河绿色有机食品认证数已达到232个，被国家农业农村部确定为全国唯一的绿色高质高效创建示范市。

以黑河无转基因大豆为主料制作的“瓦利亚”大豆冰淇淋。人民网 方圆摄

不但种得好，还要卖得好。大豆冰淇淋、大豆素肉、大豆面条、参豉……在黑河大豆博物馆，可以看到以大豆为主料衍生出的一系列绿色有机功能性食品，这些食品都来自于黑河本地加工企业。最有名的就是“瓦利亚”大豆冰淇淋了。

记者来到黑河市坤鹏生物科技有限公司，董事长张德坤热情洋溢地介绍起这款冰淇淋：“‘瓦利亚’大豆冰淇淋以黑河非转基因大豆高蛋白粉作为主料，用植物蛋白替代牛奶黄油等动物蛋白。在科技的助力下，不仅改善了大豆酸涩发腥的口感，还降低了脂肪含量。”

与其它大豆产品相比，“参豉”有些不太一样，它是日本“纳豆”的“升级版”。由黑龙江省中医药科学院（祖研）博硕团队创办的黑河好食育健康产业公司，依据中医药食同源理论，围绕参豉开发出参豉山楂丸、蜜丸、营养粉剂等保健品，以及参豉曲奇、牛轧糖、冰棍等功能性食品，这些产品因为采用了来自黑河产区的优质大豆及道地中药材，而被纳入了“极境寒养”品牌之中。

有绿色农产品基地把关源头，有本地深加工企业提供多样化的产品线，“极境寒养”这只蝴蝶正在震动翅膀，准备带起一阵绿色健康的“蝴蝶效应”。

四季的黑河：极地试车与旅居康养蓬勃发展

黑河市正在打造国际化寒地试车基地。资料图

11月的黑河，多个大型水库都结上了薄薄的冰层，这个时候，船不能开，车不能跑。十几年前，每到此时，黑河就进入了长达半年的“猫冬”时刻，宾馆饭店门可罗雀。但如今，黑河的冬季也很热闹，宾馆都已经一房难求。

江淮汽车质量部门试验负责人沈静，专门负责该品牌在“四高一山”地区的试车工作。目前黑河的湖面上还不能跑车，但他的团队却已经陆续进驻黑河，开始进行三个月寒地试车前的准备工作。“从2006年开始，我每年来黑河呆三个月，算是半个黑河人。”沈静笑着说。

2006年，黑河市第一家对外开放式寒区汽车试验场----红河谷汽车测试中心有限公司建立。经过10余年的发展，2018年，该企业成为全国唯一一家上市的汽车寒区测试企业，占据了全球超过40%的寒区试车市场份额。

极端严寒天气不仅在黑河，但是沈静团队为何十几年如一日地选择黑河进行冬季试车？办事便利是主要原因，黑河市是全国首个由政府牵头成立“试车办”的城市。“申请试车牌照，只要到行政大厅提供手续，很快就能办妥，有了试车牌照，我们上路测试会方便很多。”沈静说。

冬季的湖面上，是马达的轰鸣声。到了夏季，这里清新的空气、凉爽的气温又让黑河成了人头攒动的旅游胜地。黑河的对岸，就是俄罗斯阿穆尔州首府布拉戈维申斯克市，这一地缘优势带来了丰富的旅游资源。每年经黑河口岸出境游人数超过一万人次，主要客源来自东北三省一区。黑河市区83家旅行社，90%以上的旅行社主要从事的是边境游业务。

体验田园生活的俄罗斯乡村游，与俄罗斯学生交流学习的研学游，深入远东地区森林的狩猎游，俄罗斯油画村摄影采风游……在一日游的基础上，各类新开发的深度游产品备受青睐。“黑龙江大桥通车后，如果跨境自驾游获批，将成为稀缺的旅游资源。” 黑河市天马旅行社负责人楚森对跨境自驾游的开放充满期待。

稀缺的不仅有异国风光，黑河的大森林、大湿地、大湖泊、大界江、大冰雪同样备受游客喜爱。黑河市文广旅局副局长叶林生认为，单纯出境的游客还是少数，大多数人仍然会选择出境地周边游与边境游组合的方式。

近年来，黑河旅游基础设施建设步伐加速，五大连池的理疗配套全线升级，带动黑河的康养旅游整体提档升级。如何将本地的自然环境与功能性食品、天然冷矿泉结合在一起，形成独特的康养旅游品牌，黑河正在积极思考与探索并寻求突破。

“黑河有良好的生态环境，气候特点独特。夏天多数时候26℃-27℃，最低温度15℃左右，非常舒适。”黑河市委书记秦恩亭表示，下一步黑河会瞄准老年人的旅居康养需求，开发相关旅游产品，吸引更多旅居客源来黑河避暑游玩。

提到黑河与布拉戈维申斯克的两岸互市贸易，一个“一船西瓜换一船化肥”的故事讲了32年。32年以来，黑龙江两岸面貌日新月异，口岸进出口货物总量、通关人数不断刷新历史记录，可跨江的方式却几乎没有根本的改变。

如今，在中国（黑龙江）自由贸易试验区黑河片区上，几个大型物流园区施工正酣，跨境大桥通车在即，跨境索道开通指日可待，未来几年，这里又将发生怎样的巨变？站在历史机遇面前，黑河如“极境寒养”标识上那只蝴蝶一般，迎风振翅，等待着下一个春天。

(责编：林露、吕骞)