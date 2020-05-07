武汉高三复课 智能学习设备走入华师大一附中助力备考“争分夺秒”

5月6日，武汉高三学子迎来了开学第一课，学生们佩戴口罩排队测体温进校园。与此同时，在华中师大第一附中的校园里，出现了一批智能学习产品——有道词典笔2.0，高三年纪学生通过AI技术提高学习效率，在高考冲刺期“争分夺秒”抢回因疫情损失的时间。
华师大附中学生排队入校园
开学第一天距离高考只剩两个月，不少武汉家长表示这场高考备战“时间紧任务重”。5月6日，在武汉市高三学子复课的第一时间，网易有道公司将一批智能学习产品——有道词典笔2.0送到了华中师大第一附中，用于高三学生的日常英语查词。
关于此次捐赠，有道词典笔团队表示，受疫情影响这届高三学生开学两个月后就要上考场，时间对他们而言是最宝贵的东西。之前在停课期间，团队便在第一时间宣布向武汉学生免费赠课。
智能学习设备有道词典笔捐赠物资进校园
“随着正式复课，希望有道词典笔能够继续帮助他们提高学习效率。”有道词典笔团队说。
据了解，有道词典笔是有道AI技术的落地产品，独特的扫词查词方式使它平均一秒就能查询一个单词，比翻阅纸质词典快15倍，为高三学生节省复习时间。（牛广文）
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