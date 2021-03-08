编者按：今年是“十四五”开局、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。经济社会发展将如何在规划中细化成可一步步实现的具体施工图，受到各界关注。今年两会，来自企业和产业前沿的代表委员纷纷围绕加快建设现代化经济体系、双循环新发展格局、科技创新、乡村振兴、绿色发展等主题踊跃建言。3月4日起，人民网推出“对话企业家·代表委员建言献策”系列。

第十三届全国人大代表、哪吒汽车董事长方运舟。受访者供图

人民网北京3月8日电（孙阳 实习生梁荷翎）随着人工智能、大数据、物联网等新技术的加速发展，中国智能网联汽车产业正力求实现新突破。业界分析认为，“智能+网联”的概念代表着未来汽车行业的核心技术，有着巨大的发展潜力与市场前景。

日前，全国人大代表、哪吒汽车董事长方运舟在接受人民网《对话企业家》栏目专访时表示，要集中力量攻克智能汽车安全实时车控操作系统技术难题，制定中国汽车操作系统发展纲领和行业标准，鼓励和引导中国汽车操作系统的发展，合力攻克这个涉及汽车行业未来发展的关键技术。

事实上，作为全球汽车行业的增长热点和竞争焦点，我国一直高度关注智能网联汽车产业的发展。2020年10月20日，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）的通知》，提出坚持电动化、网联化、智能化发展方向，以融合创新为重点，突破关键核心技术，加快建设汽车强国。

关于产业现状，方运舟在接受采访时表示，“我国汽车产业在智能网联化的时候，面临芯片、操作系统、安全三大挑战。其中，汽车操作系统作为管理计算机硬件与软件资源的计算机程序，是连接软件与硬件的中间层，决定了系统的效率、稳定性和安全性。”同时，汽车操作系统不仅是重构智能网联汽车产业链和技术链的基础，甚至可以影响整个汽车产业未来的发展。方运舟表示，“如果没有操作系统，现在的智能手机就是一块板砖，如果没有操作系统，发展智能汽车的美好愿景也就无法实现。”

就智能汽车操作系统现阶段的发展，方运舟介绍说，“国内的主机厂现在还没有自己的智能计算平台，国外主机厂也只有极少数企业进行了产业化，但不能做到开源共享，不能有效实现跨界融合。而新的智能计算平台架构的出现，将打破原有的垂直化封闭的产业链，横向打通交叉领域，更充分地利用社会化的资源，最终实现跨界融合。”

据了解，合众哪吒汽车开发的智能计算平台配合操作系统，能够使汽车成为新的移动终端，汽车操作系统除了实时可靠，也能实现开放和共享。

“以后的汽车应用软件开发，能像手机APP一样，利用社会资源参与到汽车开发，拓展汽车的功能。能像手机APP一样，利用社会资源参与到汽车开发，拓展汽车的功能。”方运舟认为，今天的汽车操作系统对汽车产业的影响，正如10年前手机操作系统出现对手机产业带来的变革一样巨大。

“对话企业家·代表委员建言献策”系列报道：

王凤英代表：五方面推动新能源汽车产业全球化发展

张近东代表：数字化赋能 推动农村零售业态升级

傅军委员：加强乡村传统村落保护与开发 开展产学研协同创新

冷友斌代表：科技创新布局全产业体系 助力中国乳业高质量发展

马化腾代表：科技企业要加强技术创新 推进低碳技术转型

杨勋委员：提高废旧纺织品再利用 协同创新实现中国时尚表达

杨国强委员：加快研发应用智能建造产品技术 推动建筑业数字化转型

曾庆洪代表：打造新能源汽车生态圈 推进智能网联汽车发展

(责编：罗知之、高雷)