人民网北京5月10日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，长征七号遥五运载火箭已完成推进剂加注，计划于北京时间2022年5月10日2时左右发射天舟四号货运飞船，目前正在开展发射前各项准备工作。

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