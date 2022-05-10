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天舟四号货运飞船将于10日凌晨发射

2022年05月10日00:42 | 来源：人民网
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人民网北京5月10日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，长征七号遥五运载火箭已完成推进剂加注，计划于北京时间2022年5月10日2时左右发射天舟四号货运飞船，目前正在开展发射前各项准备工作。

(责编：赵竹青、高雷)

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