数据来源：银保监会。制图：罗知之

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当前，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，银保监会如何进一步引导银行业保险业增加和改善金融供给，加大对实体经济支持力度？近日，银保监会党委委员、副主席梁涛在接受人民日报专访时表示，面对新的困难和挑战，银保监会将引导银行业保险业增加和改善金融供给，鼓励大型银行和其他优质上市银行释放更多信贷资源。建立健全保险资金长周期考核机制，丰富保险资金参与资本市场投资的渠道，鼓励保险资管公司加大组合类保险资管产品发行力度，引导将更多资金配置于权益类资产，持续加大对实体经济的支持力度。

“银保监会引导银行业保险业进一步加大金融支持实体经济力度，持续增加信贷投放总量，优化信贷结构，降低融资成本，做好延期还本付息政策接续。今年一季度，制造业贷款新增1.8万亿元，为去年同期增量的1.7倍。普惠型小微企业贷款余额20.6万亿元，同比增长22.6%。高技术产业贷款余额超7万亿元。一季度新发放的企业类贷款和普惠型小微企业贷款利率较年初均下降0.2个百分点以上。”梁涛说。

梁涛指出，当前经济下行压力加大，银行业保险业在支持实体经济的过程中也遇到一些困难。比如，受疫情冲击严重的行业企业，经营收入不稳定，难以按期偿还银行贷款，银行机构不良贷款反弹压力较大；部分企业融资以维持现有流动性为主，少有新增或扩大融资意向，有效融资需求相对萎缩等。

梁涛介绍，面对新的困难和挑战，下一步银保监会将持续加大对实体经济的支持力度，具体有以下措施：

切实加大对薄弱环节的支持力度。引导银行提高小微企业贷款中首贷和信用贷占比，继续降低贷款利率。确保涉农信贷稳定增长，积极发展新型农业经营主体的首贷、信用贷。继续规范发展第三支柱养老保险，推动完善健康保险服务。

推动降低企业综合融资成本。持续规范银行机构信贷、助贷、增信和考核环节收费行为，规范银行服务市场调节价管理。提前做好接续融资的信贷评估和审核，切实降低企业资金周转成本。

提升新市民金融服务水平。引导银行保险机构加大对新市民创业就业、购房安居、教育培训等方面的信贷支持和保险保障。

(责编：罗知之、高雷)