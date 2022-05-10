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天舟四号货运飞船发射任务取得圆满成功

2022年05月10日10:23 | 来源：央视新闻客户端
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据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年5月10日01时56分，搭载天舟四号货运飞船的长征七号遥五运载火箭，在我国文昌航天发射场点火发射，约10分钟后，飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，2时23分，飞船太阳能帆板顺利展开工作，发射取得圆满成功。后续，天舟四号货运飞船将与在轨运行的空间站组合体进行交会对接。

这是我国载人航天工程的第22次发射任务，是空间站建设从关键技术验证阶段转入在轨建造阶段的首次发射任务，也是长征系列运载火箭的第420次飞行。

（总台央视记者 张伟 王刚 李昊 林琳 杨欣）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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