人民网北京5月10日电 （记者申佳平）“二氧化碳人工合成淀粉这一突破令人振奋，但距离产业化应用还有比较远的距离，仍然面临巨大的科学和工程问题挑战。”近期，二氧化碳人工合成淀粉等生物领域新技术广受关注。对此，在国家发展改革委今日举行的专题发布会上，中国科学院科技促进发展局副局长许航表示，如何在新的发展态势下，加速推动基础研究、技术创新和产业进步的进程，是科学家乃至全社会都在共同关注的热点话题。针对相关新技术成果，中国科学院将推进和组织下一步的技术攻关。

“我们认识到，原创性、引领性基础研究是生物领域技术创新的基石，也是产业发展的核心驱动力。”许航介绍，以二氧化碳人工合成淀粉为例，正是通过对化学催化与生物催化模块的深入研究，创新了高密度能量与高浓度二氧化碳利用的生物过程技术，从而设计出非自然二氧化碳固定与人工合成淀粉新途径，在实验室中首次实现从二氧化碳到淀粉分子的全合成。

“生命科学和生物技术领域正在发生科研范式的重塑变革，人工智能与大数据、学科交叉融合等成为生命科学研究和生物技术创新的强大驱动力，必将对未来的知识创新和技术突破带来重大影响。”许航进一步表示，从加快技术创新、推动成果走向产业应用的角度出发，首先还是要进一步加强基础研究布局，持续提升合成效率，降低生产成本。例如，进一步加强淀粉人工合成背后的能量转化规律、化学键生物活化与成键机理等基础科学问题的研究，探索光、电、化学能等多种能量形式与淀粉合成的耦合方式；将机器学习与理性设计应用到酶分子进化研究，极大提升淀粉人工合成途径中的酶活性；同时探索淀粉人工合成新的技术原理，进行多技术路线的系统布局。

他同时表示，要进一步强化顶层设计，结合科技体制改革三年行动方案，探索新型举国体制，充分发挥中科院作为战略科技力量的建制化优势，在重大科技任务攻关、资源协同方面创新科研组织模式，促进学科交叉融合。通过组建专业背景跨越化学催化、计算生物学、生物科学、分子生物学、酶工程、代谢工程、发酵工程等多个交叉学科的年轻研发队伍，为人工合成淀粉的持续攻关夯实人才基础；同时加强平台条件与研究基地建设，为充分发挥各成员学科优势与技术特色提供关键保障。从而推进各方科研力量的有机融合和高效协同，集中力量攻坚克难，力争推动人工合成淀粉向产业化迈进。

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