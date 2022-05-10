人民网北京5月10日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算12.3亿元，截至目前，已累计下达相关预算资金145.1亿元，支持完善公共文化服务体系，提升公共文化服务水平。

2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算表。来源：财政部

在补贴标准方面，流动舞台车按照每台50万元标准核定；戏曲公益性演出（戏曲进乡村）按照每个乡镇每年配送6场演出、每场演出补助5000元标准核定；戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票价演出）按照濒危剧种数量和测算标准（每年购买演出100场，每场5000元）核定分省补助资金；民族地区有线高清交互数字机顶盒按每户一次性补助100元核定；全民健身场地器材补短板工程按每个街道（乡镇）20万元核定。

财政部要求，进一步健全全过程预算绩效管理机制，主管部门和资金使用单位要随同预算资金申报同步填报绩效目标，同级财政部门要加强绩效目标审核，并将绩效目标随同预算同步批复下达，作为绩效监控和评价的重要依据，切实提高财政资金使用效益，防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。

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