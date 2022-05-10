近日，农业农村部推介2022中国美丽乡村休闲旅游行（春季）精品线路，为广大城乡居民提供了体验农耕文化、邂逅芳华春景的好去处。今天，带您领略广东、广西、海南三地的乡村美景！

广东省中山市

线路名称：水乡花田农业观光游

线路图：中山市区→五沙六沙片特色精品示范村→横栏花木基地

精品点1：五沙六沙片特色精品示范村

五沙村六沙村是中山市特色精品示范村，其中五沙村是首批省级“一村一品、一镇一业”花卉苗木专业村。围绕“水乡”和“花木”两个关键元素，这里瞄准发展乡村旅游产业的前景，着力打造成为具有岭南水乡和横栏花木特色的新农村市级示范村。建设了一河两岸生态长廊、十里水乡花田绿道、村史馆等一批深受群众欢迎的特色景点。

休闲特色：观光休闲、乡村旅游

地址：广东省中山市横栏镇新兴西路61号

精品点2：横栏花木基地

横栏花木基地种植面积约3万亩，其中连片面积超1万亩，基本形成了以三沙村和五沙村为核心，沿古神公路两旁的绿色产业带。这里花木种类繁多，观赏和科普功能性较强，建设有袋苗区、精品园区、大树区等，各类花木姿态各异、竞相争艳，远远看去形成缤纷整齐、质感各不相同的色块，吸引大量观光客。

休闲特色：观光休闲

地址：广东省中山市横栏镇三沙精品苗木展示区

广西（柳州市）融安县

线路名称：融安乡村休闲之旅

线路图：融安县城→铜板李花

精品点：铜板李花

铜板屯四面环山，海拔较高，常年空气清新，高山盆地地形地貌造就的“桃花源”般的幽静。再加上李花盛放这一景观，使人身在犹如置身世外桃园中，形成了独具特色“南方雪景”。加之如今下层的金灿灿油菜花，勾画出上层白银下层黄金的人间美景。

休闲特色：田园景观、观光休闲、乡村美食

地址：广西柳州市融安县东起乡崖脚村铜板屯

海南省定安县

线路名称：香草田园主题生态游

线路图：定安县城→香世界·香草田园

精品点：香世界·香草田园

香草田园位于定安县龙湖镇文头岭村，是集香草种植、加工销售、美食文化体验及健康养生、休闲旅游、研学培训等为一体的综合性项目。这里拥有芳香植物种类590多种，是目前全球芳香植物品种最多的种质资源库，并已全部完成气候适应性落地种植的驯化培育工作，建成拥有30多种高档稀有品种的种苗基地。

休闲特色：休闲旅游、田园景观、香草DIY、农耕体验

地址：海南省定安县龙湖镇正统村委会文头岭村1号

资料来源：农业农村部网站

整合：王仁宏

(责编：王仁宏、高雷)