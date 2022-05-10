董童

“我相信，在不远的将来砀山一定会迈入产业集聚时代，走向加速发展的快车道。我也热切希望全国的企业家们来砀山考察投资，与迈瑞一道共同见证砀山的美好未来。”日前，在砀山迈瑞医疗科技产业园（以下简称“产业园”）开工仪式上，迈瑞医疗董事长李西廷如是说。

处于安徽省最北端的砀山县，是安徽、河南、山东、江苏四省交界之地，素有“世界梨都”的美誉，产业结构一直以农业为主。近年来，为实现高质量发展，砀山坚持工业强县，狠抓项目建设，确立了果蔬食品、智能制造和医疗器械三大主导产业。此次科技产业园的开工，既是当地确定以迈瑞形成龙头、带动发展医疗器械产业的重要组成部分，也是迈瑞医疗在未来发展之中的谋篇布局。

砀山迈瑞医疗科技产业园设计图全景。（受访者供图）

回报桑梓 借助“天时地利人和”

砀山县曾是国家级重点贫困县，2020年退出了贫困县的序列。无论是从地理位置，还是产业结构的角度来看，砀山并不是迈瑞建设医疗科技产业园的最优选项，但这片水土却是迈瑞董事长李西廷的故乡。

作为土生土长的砀山人，李西廷创立迈瑞医疗后，已将公司打造成为年营收超过250亿、产品行销全球190多个国家和地区的国产医疗器械龙头。在创业成功的同时，如何回报桑梓，让家乡得到更好发展，一直都是萦绕在他心头的问题。

“这个地方是我的家乡，我觉得我有责任把它建好，就这么简单。”为改善办学条件，李西廷从2004年起陆续捐资645万元，建设李屯小学、唐寨镇侯楼村标准化中心幼儿园；2017年，捐赠1000万元成立砀山文旅产业发展基金,支持家乡打造文旅品牌；2020年，以产业为依托，迈瑞与砀山县人民政府签约建设砀山迈瑞医疗科技产业园，拟将高端医疗制造业引入当地。

出席活动的嘉宾为项目奠基培土。（受访者供图）

对于砀山科技产业园的建设，李西廷解释为“天时地利人和”多方原因促成。

“首先是‘天时’，国家颁布了一体化发展政策，制定了共同富裕的奋斗目标，我们有责任响应号召；其次是‘地利’，近年来，砀山县紧抓长三角一体化发展战略机遇，聚焦打造皖北承接产业转移集聚区，未来具有广阔物理发展空间。同时，当地的营商环境较以前也有了很大改变。”他说。

最后是“人和”。李西廷介绍，迈瑞管理层在调研后一致认为，带量采购将给公司重点培育的骨科业务带来积极影响。在提升骨科技术水平和产品质量的同时，如何提高效率、降低成本则是关键。“我们在砀山通过建设智能化、信息化工厂，逐步承接部分骨科器械和机加工生产，在降低骨科业务成本、保障产品质量的同时，形成当地可持续发展的造血能力，这也与国家对于实现共同富裕这一远景目标高度一致。”

“从个人角度说，砀山是我的家乡，我有责任把它建好；从企业角度讲，最重要的是把企业战略融入到国家战略中去。现在国家实施乡村振兴战略，迈瑞是乘着改革开放东风发展起来的，有责任也有能力去多做点儿事。”李西廷直言。

出席活动的嘉宾合影并宣布项目启动。（受访者供图）

广纳人才 全方位立体帮扶地区建设

“物质上的帮助，终究是短期的。根本性的帮助，在于扶智。”对于公益事业，李西廷有着自己的见解。

长期以来，相比直接捐资，李西廷更注重践行长期主义，通过强化地方教育事业和产业建设，实现从“输血”救济到“造血”振兴的立体帮扶。

2010年，安徽省砀山中学的建校80周年庆祝大会上，李西廷作为校友应邀出席，并为砀山中学捐赠600万元，用于学校图书馆的建设；2017年末，在宿州市委市政府举办的捐赠仪式上，李西廷分别向宿州扶贫事业捐款2000万元、向砀山县旅游事业捐赠1000万元；2020年6月，李西廷以个人名义向中国科学技术大学捐赠1.068亿元人民币，并成立“李西廷基金”，重点用于物理学院建设以及引进和培养高端人才。这笔捐款也是中国科大创校以来获得的金额最大的个人单笔捐赠。

而此番开工的产业园，在帮助砀山发展医疗器械产业的同时，也将为当地提供可观的就业岗位和人才培养机遇。

按照规划，这座集“现代化、绿色生态、花园式”于一体的产业园总面积约298亩，不仅有15层的办公楼和90000平方米的现代化精密机械加工厂房，还有符合国际化规格的会议中心、专业的室内体育馆、停车楼、可通往整个园区的人行回廊，以及富有当地特色的生态果园，有望成为砀山的一个新城市地标。

用李西廷的话说，这是一座“不逊色于世界上任何一个现代化产业园的工业园区”。按照他的构想，产业园在运营方面，既要保证创造出的价值有利于企业发展，也要为当地提供就业、贡献税收，甚至带动产业发展。“在规划中补充相应的基建设施，对于砀山的长远发展是有好处的。”

而在产业发展亟需的人才领域，由于砀山属于远离一、二线城市的地区，产业园在招募人才方面也是破题的关键。“只有提供舒适的工作条件和轻松的工作氛围，才能通过口口相传，让人才不再外流并且还能引进人才，从而构建一个稳定的人才储备体系。”李西廷指出。

“把产业搞起来以后，把人才留住，整个砀山的精神面貌就都不一样了。”李西廷表示。

从更进一步来说，在人才资源的加持下，当地更有望引进优质项目，形成更加优越的营商环境，以此吸引更多项目落地，从而形成良性循环。这也是李西廷建设园区的初衷之一。

“提供就业机会、提高社会产值，起到一个综合的带动效应后，让人们看到砀山也有先进的、现代化的工业，从而能引进更多投资。”李西廷进一步介绍，目前迈瑞已于2021年在砀山完成了首批员工招聘，并把招募到的员工送至深圳、武汉进行培养、学习生产技能。

开工仪式现场，砀山相关领导也表示，产业园的建设不仅能够同时实现企业、地方、环境三方共赢的产业发展模式，还能解决当地的产业缺失问题，实现改善就业、促进城市建设等多重目标。

“未来，我们还将携手砀山县政府推动当地人才的培养，在顺应社会旺盛需求、为当地产业发展蓄力的同时，也为砀山基地优质人才的储备和输送奠定基础。”李西廷说。

自建基地 大力推动产业发展

“予人为乐，与己而乐。”迈瑞医疗砀山产业园的开工，在为砀山地区发展提供强劲动力的同时，也将成为迈瑞医疗谋篇布局中的重要一环。

据了解，产业园建成后将成为迈瑞医疗在全球的第四大生产制造基地，覆盖骨科领域，生产符合人体植入物标准的高规格骨钉，并通过精密加工和常规加工为其他基地提供核心零部件，支持各类主营业务产品的装配。

企业自建生产基地对于医疗装备行业发展有哪些重要意义？中国医学装备协会副理事长、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所所长欧阳劲松认为，加快培育发展医疗装备制造业龙头企业，是激发市场主体活力、推动医疗装备制造业高质量发展的必然要求，是提升产业链、供应链自主可控能力，防范化解产业风险的迫切需要。

“产业龙头企业综合实力强，在技术、标准、市场等方面具有较强话语权和国际竞争力，能够承担拉动整个产业链发展的‘链主’作用，并成为产业原创技术的策源地和产业生态的主导者。”欧阳劲松表示。

在他看来，新形势下，我国医疗器械龙头企业应始终坚持产业链自主可控的垂直创新战略，构建贯穿“整机系统—核心部件—核心元器件”的垂直创新体系，实现全线医疗器械核心部件及整机的自主研发与生产制造，行业龙头企业自建生产基地对于保障自主可控有着重要意义。同时，也有利于发挥“链主”优势，部署产业链协同创新平台，建设高端医疗器械产业研发、生产制造、流通的生态体系，拉动产业链上下游快速聚集，推动各领域分工合作，齐头并进，形成整个产业链协同创新的态势，加快推动大健康产业发展。

“迈瑞建设砀山迈瑞医疗科技产业园，可解决我国骨科基础材料及加工工艺的‘卡脖子’问题，并为相关行业提供关键核心零部件。希望迈瑞能兼顾行业发展，充分发挥龙头企业带动作用，为我国医疗装备产业链完善做出示范。”欧阳劲松强调。

而在李西廷看来，企业发展完全可以融入乡村振兴大局。砀山正是迈瑞通过产业振兴助力乡村振兴的“前哨站”。

“未来，我们会将企业发展融入社会发展的大局，以自身优势推动地方产业建设，助力乡村振兴。”李西廷表示。

(责编：董童、高雷)