原标题：从岚图看民族汽车品牌的奔跑与创新

2022年5月10日，第六届中国品牌日如约而至。

时间回溯到2017年，在国家“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”的重要思想指引下，国务院将每年的5月10日定为中国品牌日。一年核生芽，二年长枝叶，三年桃有花。如今，中国品牌日迎来了第六届，站在新时代新起点，中国品牌快速崛起、走向世界的背后，是创新驱动的持久发力和文化内涵的持续注入，是质量基础的加速夯实和制度保障的日趋完善，更是中国经济强劲的发展韧性和内生动力。

放眼望去，各行业中众多优秀的企业如雨后春笋般涌现。在汽车领域，一批民族品牌正抢占“C位”展现中国品牌的气质和风采。作为中国“造车新实力”，岚图汽车正是中国民族汽车品牌崛起的典型代表之一。

从0开始：为民族品牌向上绘蓝图

鸣铎至清远，振衣起新声。定位于“零焦虑高端智慧电动品牌”的岚图汽车，是央企东风汽车集团于2018年重磅打造的高端新能源品牌，承载着东风公司品牌向上和探索自主品牌发展新模式的双重使命。

2020年5月6日，东风汽车集团有限公司董事长、党委书记竺延风在《不负时代、不负使命、不负青春——致东风公司h事业部的一封信》中提到：“2020年，是东风新50年的开局之年，也是建设卓越东风和世界一流企业的关键一年，东风要用50年积累的全价值链优势，打好转型升级攻坚战！”事实上，2018年底，东风公司内部经过多次调查讨论后，就打造高端新能源汽车品牌达成了共识，下定了决心。

东风汽车一直在探索高端化品牌发展方式，岚图正是东风汽车公司把握汽车新能源化、智能化发展趋势的最新尝试。因此，汽车品牌高端化集齐天时、地利、人和，岚图汽车乘此“东风”，开始了从0到1一步步绘就民族品牌向上的蓝图。

从0到1：岚图汽车跑出“加速度”

2021年，也是岚图正式进入市场、接受市场检验的第一年。有人说，岚图入局晚了。但风宜长物放眼量，这场百年未有之产业变革才刚刚开局。未来十年，新能源汽车会保持中高速增长，容得下任何有所作为的中国车企尽情施展。况且，岚图正以惊人的效率和速度，向前奔跑和冲刺。

从品牌诞生，到首款车型上市，岚图只用了短短11个月，跑出了“岚图速度”。2020年7月29日，岚图品牌正式诞生；2021年3月31日，旗下首款车型岚图FREE开启预售；2021年6月19日，“性能级智能电动SUV”岚图FREE正式上市。2022年2月，岚图进入欧洲市场，首站登陆挪威。2022年4月30日，第二款车型岚图梦想家仅用161天，就再次刷新了从发布到量产下线的“岚图效率”，预售2天，订单量已超过了3000辆。

岚图汽车CEO卢放多次表示，“从2021年起，岚图计划每年向市场投放至少一款新车，不断拓展高端电动汽车的产品阵营。未来，我们会完成SUV、MPV、轿车三大品类的产品布局。”

从1到10000：以用户为中心，品牌价值勇攀新高度

跑出“岚图速度”的背后，是岚图品牌拥有东风公司超过52年历史积淀的雄厚造车实力、在新能源和“三电”领域持续深耕20年的技术实力，以及积累50年全价值链优势资源的结果。创造“岚图效率”的背后，是始终以客户为中心，源于市场、终于市场，倾听客户声音、解决客户痛点、满足客户需求，真正为中国新中坚带来“物有所值、价有所信、购而不悔、用而无忧、赋能生活、收获友情”产品的初心。

同样亮眼的还有交付速度和品牌价值高度。岚图FREE仅用205天完成了“从1到10000辆的跨越”，车主覆盖全国276个城市，61%来自于BBA豪华品牌车主增换购，成交均价超33.8万。

从1到10000的过程，践行着岚图以用户为中心，打造好产品的初心。在创业之初，岚图就展开详细的用户调研，从品牌名称、造型、功能等多个方面与用户进行沟通。如为给用户带来更极致的用车体验，岚图FREE将匹配空气悬架这一配置的车型下探到30万级，提升用户乘车舒适感。

安全在岚图内部有一票否决权，岚图以用户用车的实际场景为立足点，从预防警示到主动干预，从车身安全、座舱保护再到电池安全，给予用户全方位安心可靠的拥车体验。岚图汽车还创建了直营渠道模式。通过数字平台，岚图打造了“线下体验+线上购买”模式。截至目前，岚图在全国25个城市建设了52家岚图空间，岚图线上APP用户数超过100万。2022年，随着销售服务渠道以及产品布局的不断完善，相信会有更多消费者选择岚图。

从1到10000：根植于用户，与用户共创、共成长、共知音

2021年，是岚图和用户做朋友、构建岚图朋友圈的第一年。自诞生之日起，岚图就与用户为伴，将“一切从用户出发”摆在前面，致力于建设与用户共创共享的“用户型科技企业”。

在过去的两年里，岚图共启动了7站创享同行者活动，有超过81名同行者参与了岚图FREE与梦想家的产品共创，共收获了超300条珍贵的优化建议，其中已采纳建议超过100余项。在岚图APP上，岚图的研发和服务团队实时跟进用户需求，有用户指出车钥匙不好看，岚图的运营团队就很快启动车钥匙创意大赛，吸引到数百位用户的广泛参与，并邀请用户票选出他们喜爱的设计，真正做到了与用户共创共享。而岚图推出的个性化定制车位服务，其创意也来自于用户与直营店的共创。未来，岚图会持续以开放造车理念，与用户共同打造产品。

面对一个崭新的高端品牌，很多岚图用户不想只作为被动的旁观者和接受者，而要亲身参与其中。把“以用户为中心”放在首位的岚图，希望不仅仅给用户提供零焦虑的产品和服务，更为他们搭建展示自我、见证时代的平台。2021年10月16日，汉口江滩，武汉知音号游轮上，岚图为用户举办了首届VOYAH NIGHT岚图用户之夜。受邀前来的500多名“岚朋友”，成为“用户之夜”的绝对主角，他们用一个个日常故事，告诉外界“我为岚图而骄傲”。在知音号上，岚图CEO卢放一直在和用户交流，甚至被用户围在了中间，虚心听取用户的建议和反馈。

从1到10000：打造全新模式，全员培养用户思维

构建用户型企业这一全新商业模式，需要极具创新动力的全新组织机制与之匹配。为了吸引志同道合的同行者，激发人才的创造性，岚图制定了给予核心员工股份的政策，为本就高速前进的企业再添一份超强动力，更好地应对未来的变革与挑战。

在2022年国务院国资委公布的454家“双百企业”名单中，岚图汽车正是新入选“双百企业”之一。如今，岚图既拥有在汽车行业全价值链深耕细作的核心管理层，同时还引进了一支来自“五湖四海”的高水平人才队伍，其中既有大量曾经在高端品牌工作多年的高端人才，也有来自机械制造、能源、航空航天、建筑、教育、传媒、互联网等其他行业的精英，多种背景多种思维的人聚在一起碰撞，产生全新的思维逻辑。

而为实现全员思维的转变，岚图还进行了一系列外界看似不可思议的行动。比如岚图所有管理岗都要定期参加用户电话回访，并且追踪至闭环；公司中层以上一定比例的时间必须在终端门店值班；管理岗下沉到终端门店与岚图MATE一起为用户服务。通过这些行动，岚图把过去来自于各个行业、公司的价值观和习惯不断趋同，与用户真诚互动，与用户交朋友，使岚图和用户的生态越来越好。此外，岚图充分整合成熟车企的丰富造车经验与造车新势力的灵活创新机制，探索“成熟车企+造车新势力”创新融合发展的模式，建立高效、创新、务实、扁平的管理运营模式，群策群力，向成为“中国高端电动汽车领导者”而不懈奋斗。

(责编：曹淼、李源)