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“5G应用安全创新示范中心（广东）广东电信分中心”在粤揭牌

2022年05月10日16:35 | 来源：人民网
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5月10日，5G应用安全创新示范中心（广东）广东电信分中心（以下简称“广东电信分中心”）揭牌及生态合作大会在广州举行。

会上，广东电信分中心发布了包括完成超30项5G安全应用强相关专利申请；在CCSA主导5项行标立项，在3GPP SA3中输出6篇标准文稿；编制发布《5G+智能制造应用安全白皮书》；丰富创新的安全产品5G教学科研靶场（针对高校用户人员培养，科研用）和量子安全通话等九项创新成果。

同时，广东电信分中心联合美的集团在会上发布了《5G＋智能制造应用安全白皮书》。据悉，该白皮书深入分析了智能制造行业应用场景下5G安全需求，创新性地将5G云网边端安全体系与智能制造行业深度融合，打造标准化、模块化、可复制、易推广的安全解决方案，结合行业龙头企业进行推广。

会上，广东电信分中心聘请了12位高校和研究院所的知名教授和专家，组成专家委员会，负责制定发展规划，提供产业政策咨询，以及开展重大课题研究。据了解，根据工信部的年度工作要求，广东电信分中心在安全评测、安全技术、解决方案和安全服务方面公开发布6个课题，并且联合全国各大高校进行合作研究；主动认领了行业安全应用、安全平行伴生环境、安全态势感知系统3个揭榜挂帅项目；瞄准重点行业5G应用安全痛点难点，加快核心技术创新攻关和关键成果转化，积极构建与5G应用发展相适应的安全供给保障体系。

此外，中国电信广东公司在会上与珠海市纳思达股份有限公司签订《5G战略合作框架协议》，与深圳市今天国际物流技术股份有限公司签订《5G+智慧物流应用安全及破冰系统试用项目合作意向书》，进一步发挥广东电信分中心的示范引领作用，推动更多5G应用安全成果落地。美的集团、珠海纳思达、绿盟科技集团和信通院的专家分别在大会发表行业演讲，共同畅想5G应用安全的美好未来。

(责编：董童、李源)

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