人民网北京5月10日电 （记者王震）据国家税务总局网站消息，5月10日，财政部、税务总局、人民银行联合举行留抵退税新闻发布会。国家税务总局副局长王道树在会上介绍，今年前4月共有9248亿元退税款退到纳税人账户上，助企纾困的政策效应已经开始显现。同时，为确保大规模增值税留抵退税政策落实落地，经报国务院批准，财政部、税务总局、人民银行成立三部门会商机制，合力推动政策加速落地，确保政策落实落细、落准落稳。

王道树表示，今年以来，党中央、国务院作出实施大规模增值税留抵退税政策的重大决策部署，是应对经济下行压力、稳定宏观经济大盘的关键性举措。

据统计，今年4月1日至30日，全国已有8015亿元增值税留抵退税款退到145.2万户纳税人账户上，再加上一季度继续实施的此前出台的留抵退税老政策退税1233亿元，1-4月共有9248亿元退税款退到纳税人账户上。

王道树介绍，今年实施的大规模增值税留抵退税政策呈现 “两聚焦、三加力”的特点。所谓“两聚焦”，就是聚焦小微企业和重点行业。留抵退税政策覆盖所有符合条件的小微企业以及“制造业”“科学研究和技术服务业”“电力、热力、燃气及水生产和供应业”“软件和信息技术服务业”“生态保护和环境治理业”和“交通运输、仓储和邮政业”（即“1＋4＋1”行业），精准锚定国民经济运行和产业链、供应链中的关键环节，充分体现助力稳增长、保就业、惠民生鲜明政策导向，发挥助实体、扩投资、促创新的积极作用。

所谓“三加力”，一是在扩大范围上加力。进一步退还存量留抵税额，对小微企业和制造业等六个行业，不仅允许其退还增量留抵税额，而且允许其退还存量留抵税额。二是在提高比例上加力。将小微企业和制造业等六个行业增量留抵税额退还比例由60%提高到100%，和先进制造业保持一致。三是在加快频次上加力。对所有小微企业和制造业等六个行业纳税人均按月退还增量留抵税额，比照先进制造业，取消“连续6个月增量留抵税额均大于零，且第6个月增量留抵税额不低于50万元”的限制条件。

王道树表示，下一步，将认真贯彻中央政治局会议和国务院常务会议精神，加快已定助企纾困等政策实施进度，按照“精细服务、直达快享、科技防范、狠打骗退、快准稳好”的工作要求，既统筹加快留抵退税政策落实进度，又切实加大风险防控力度，确保全年政策上半年大头落地，助力稳定宏观经济大盘。

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