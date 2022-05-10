原标题：张勇510阿里日致谢家人亲友：不断创造环境，让每位同学成为更好的自己

“阿里发展极为重要的一项，就是坚持不断为员工创造大环境、创造小环境，让每位同学能够在阿里成为更好的自己，同时也创造更好的阿里。”在今天举行的第18届阿里日亲友见面会上，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇向现场及线上十多万员工家属们真诚表态。

在线见面会上，张勇向亲友们汇报了过去一年阿里的发展情况，也回答了现场和线上亲友关切的问题。他提到，消费、云计算、全球化是阿里巴巴明确坚持的三大战略。过去一个财年，阿里消费战略稳步走向既定目标；全球化稳定推进，仅在东南亚市场，消费者群体就超过3亿。

社会责任方面，阿里则围绕着ESG做好工作。去年，阿里提出了面向未来减碳绿色的战略目标，希望完成上下游产业链碳排放减半目标。

张勇表示，阿里巴巴是一家跟社会脉搏、社会经济发展高度相关的公司。目前，阿里和整个互联网行业都处在规范发展的过程中，阿里要站在社会发展新阶段，看社会对阿里新的要求，继续努力为社会出一份力，为老百姓出一份力。

而对于员工个人的发展，张勇说，阿里会持续不断为员工创造大环境、创造小环境，让每个同学能够不但成为更好的自己，同时也创造更好的阿里。有上进心，有好奇心，最重要的，对世界有爱心，这是大家共同追求的，也是公司对每个员工最大的期望。

“请各位亲友放心，尽管面临国际形势，疫情挑战等很多不确定性，但整体我们在发展，尤其有亲友们的支持呵护，我们的心很笃定踏实，会更聚焦于为社会解决问题，为社会更加美好，为生活更加美好，科技更加进步，为我们走向全球能够出一份力，这是我们的坚持，也是我们不变的初心。”张勇说。

除了公司发展之外，亲友们对阿里的工作环境也非常关心。阿里巴巴集团首席人才官童文红向亲友们重点介绍了员工培训发展、员工福利关怀制度等情况。据了解，为解决员工的后顾之忧，阿里从2009年开始陆续上线“蒲公英计划”“彩虹计划”等保障项目。2011年，率先推出员工免息贷款置业计划、补充商业保险。去年7月，在原有保障的基础上，阿里又进一步为员工及其子女新增百万医疗保险，同时将员工免息购房贷款额度提升至80万元。而从2017年至今，已经有35万人次的阿里员工父母免费参加了“康乃馨”体检服务。

2021年年底，阿里陆续推出了暖心计划，新增了全薪陪伴假、育儿假、长期服务假等福利制度。

(责编：曹淼、李源)