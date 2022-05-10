人民网北京5月10日电 （记者罗知之）“2022年以来，已累计上缴结存利润8000亿元，全年上缴利润将超1.1万亿元。”今天，财政部、税务总局、人民银行联合举行留抵退税新闻发布会，人民银行国库局局长董化杰在会上表示，人民银行加快向中央财政上缴利润的节奏，为退税资金保障打下坚实基础，直接增强财政可用财力，进一步激发微观主体活力。

董化杰介绍，2022年人民银行主动作为、多措并举，全力推进增值税留抵退税政策落地落实，稳定宏观经济大盘。

一是靠前发力，加快向中央财政上缴结存利润，为增值税留抵退税提供资金保障。

为保障财政支出强度，支持税务部门加快办理留抵退税，人民银行靠前发力，根据退税进度，加快向中央财政上缴利润的节奏，2022年以来，已累计上缴结存利润8000亿元。同时，已上缴结存利润8000亿元相当于降准0.4个百分点，与其他货币政策操作相互配合，保持流动性合理充裕。人民银行上缴利润也将通过财政支出下沉基层、直达市场主体，预计上缴超万亿元结存利润将拉动全年广义货币（M2）增速约0.5个百分点，很好体现了货币政策与财政政策的协同配合。

二是明确责任，强化增值税留抵退税各部门间协调配合。

4月18日，人民银行、外汇局出台了加强金融服务，加大支持实体经济力度的23条政策举措，其中，专门强调要落实好增值税留抵退税政策，畅通退税资金拨付、退付通道，有效保障退税资金及时、准确、安全直达市场主体，促进企业特别是小微企业及时享受到政策红利。人民银行还指导和要求分支机构多措并举，切实做好增值税留抵退税工作。同时，人民银行与财政部、税务总局建立部门会商机制，人民银行分支机构与当地财税部门建立会商工作机制，研究增值税留抵退税工作方案，优化退税业务流程，及时解决工作难题。

三是主动担当，畅通增值税留抵退税政策落地落实的“最后一公里”。

近期的大规模增值税留抵退税工作，在时间上与个人所得税汇算清缴退税、六税两费减免退税、出口退税等多项政策性退税叠加，人民银行国库部门退税业务量大幅增加，达到历史峰值。为确保退税业务顺利开展，妥善应对退税业务量激增和疫情影响的双重挑战，各级国库克服困难、加班加点，及时完成了国库业务系统有关参数设置；加强系统运维保障，优化退税业务安排，将国库系统办理业务的终了时间延长至每天19:30，并且支持双休日、节假日办理退税业务；强化应急保障机制，做好紧急情况下的人员安排和系统保障，确保疫情期间增值税留抵退税等资金拨付、退付业务不间断。

四是积极作为，准确高效办理增值税留抵退税资金的拨付退付业务。

人民银行充分利用国库信息化系统，实现退税业务全链条无纸化办理。各级国库及时拨付留抵退税专项转移支付补助资金，有效增强了基层退税资金保障能力；提高国库审核监督效率，做到退税业务“即来、即审、即办”，确保退税资金账目清晰、流向准确，安全、快速退到申请人账户，支持助企纾困政策红利及时直达市场主体。

“下一步，人民银行将不断提升国库服务能力，有效维护国库资金安全，全力支持增值税留抵退税政策顺利实施，切实保障退税红利加速释放。”董化杰说。

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