保就业就是保民生，稳经济需要稳就业。习近平总书记指出，就业是最大的民生工程、民心工程、根基工程。近日，习近平总书记主持召开中共中央政治局会议，分析研究当前经济形势和经济工作，并发表重要讲话，再次强调“要切实保障和改善民生，稳定和扩大就业”。

为贯彻落实习近平总书记关于就业工作的重要指示精神和党中央决策部署，助力做好“六稳”“六保”工作，全国妇联积极指导推动各地妇联联合各部门，开展形式多样的“春风行动”，集中为女性返乡返岗农民工、因疫情滞留的务工人员和脱贫人口等重点帮扶对象，以及有用工需求的各类用人单位提供支持服务，实现“留岗有关怀、就业有帮扶、用工有支持”，助力妇女就业。

线上线下送岗位

各级妇联通过“线上+线下”“走出去+请进来”等形式，精准对接女性就业需求，多渠道收集岗位信息，创新招聘活动形式，举办多场招聘活动，畅通女性务工人员就业渠道。

“岗位种类很多，给了我们很多选择。”“国企、外企、民营企业、事业单位......招聘企业类型应有尽有。”在天津市妇联联合市政府妇儿工委等举办的“千校万岗‘位’你而来”女大学生专场招聘会上，1343家企业提供了49万余个岗位，创历史新高，专场招聘得到女大学生和用工企业的广泛关注和一致好评。

广西南宁市妇联与当地人社部门、残联联合举办线上线下专场招聘会，提供了涉及制造、酒店餐饮、电子等行业共2192个岗位，其中有31名残疾女性求职者。

山西省妇联推出女大学生以及省外、省内等针对不同人群的专场招聘活动，组织开展线下招聘会109场，提供就业岗位90864个，求职数46971人次，初步达成就业意向12647人。

湖北荆门沙洋县组织荆品油脂、万锦科技等32家重点企业搭乘8辆“春风行动”大篷车深入14个镇（区），开展送岗下乡巡回招聘活动，累计吸引1.1万余人在家门口求职，促进达成就业意向2520人。

安徽省滁州市、六安市妇联联合有关单位在陪读妈妈较为集中的区域，开展专场招聘，引导企业推出“妈妈生产线”，组织设有“妈妈车间”的重点企业为妇女送岗位。

“我在箱包厂工作四年了，这里的工作环境和待遇都挺不错，我接送孩子也方便，真的是赚钱顾家两不误。”在安徽滁州市明光市张八岭镇，原本在家照看孩子的全职妈妈张丽娟，如今在开润箱包厂做手工，厂里离学校近、工作时间灵活，上班没有了后顾之忧，工作也更积极了。

强化培训送技能

为帮助妇女拓宽就业渠道，各级妇联强化妇女技能培训，认真开展妇女免费技能培训，提高妇女就业增收、创业致富能力。

黑龙江省妇联将直播场地设在菜园里，邀请省农科院园艺分院专家直播讲授菜园规划、科学种植蔬菜实用技术等知识。绥滨县妇联依托盛悦家政培训服务学校，长年开展假发、毛线编织培训，共计培训带动567人从事手工编织制作，出口成品6500多件，实现增收60余万元。

辽宁盘锦市妇联开展“巾帼学技能云课堂”线上培训大讲堂，通过直播、视频、文字讲解的方式开展母婴护理、康养技能、收纳整理课程，线上培训妇女6464人次。

吉林梅河口市妇联组织6家政府定点培训学校面向留岗人员，提供“菜单”式培训+跟进式服务。长春市朝阳区妇联携手吉林省茶文化产业协会等，积极开展公益茶艺培训、催乳课培训、收纳课培训等，为妇女提供专项技能培训。

开展“美妆沙龙活动”;围绕茶艺、汽车等易学易就业项目制作技能培训短视频......重庆各级妇联因地制宜开展多领域的技能培训,帮助妇女提高技能、增加收入。

内蒙古阿拉善盟妇联依托清华大学乡村振兴远程教学阿左旗基站项目，组织妇女群众学习乡村法治建设、农牧业生产技术等课程，参与人数达5585人次，增强农牧民内生动力和增收致富能力。

精准对接送服务

各级妇联不断延伸服务触角，根据不同人群、不同需求，开展送就业政策、送维权服务、送职业指导、送岗位咨询等精准服务，助力企业发展的同时，帮助妇女实现高质量就业。

山东省妇联聚焦女大学生就业创业面临的突出问题，联合省人社厅、省教育厅共同制定实施“雏凤”计划，集中为女大学生提供就业创业帮扶。

广东省妇联组织省、市、县三级妇联主席接听12338妇女热线，倾听妇女心声，回应妇女诉求，帮助她们依法维护自身合法权益。

福建省妇联紧扣重要时间节点，开展法治宣传教育、法律咨询、心理疏导、纠纷调解等综合维权服务。组织开展普法维权进企业活动，面向产业工人举办依法家教、反家庭暴力、反性别歧视、反性骚扰等主题宣讲。

浙江省温州市龙湾区妇联推出“共富‘媛’创·巾帼共富贷”金融服务项目，特设信贷资金2亿元，并从优质贷款、商品销售、信用卡优惠、创业服务等方面为创业女性提供一系列帮扶。

“推送的岗位和培训很精准，服务很暖心！”“谢谢‘娘家人’，如春风一般温暖了我们。”在各地线上线下形式多样的“春风行动”中，妇女群众纷纷点赞道。

（来源：全国妇联发展部）

(责编：王仁宏、初梓瑞)