本报记者 章文 本报通讯员 黄国畅 王然

原标题：“泛舟”银河 相会“天宫”

伴随着一阵山呼海啸般的巨响，火箭尾焰划破如墨的夜空，天舟四号货运飞船在长征七号遥五运载火箭的托举下一飞冲天。5月10日凌晨，天舟四号在中国文昌航天发射场成功发射，2022年中国空间站在轨建造任务首战告捷。

自古，人们对天宫就充满向往。如今，神话传说从梦想照进现实——中国空间站被称为“天宫”，中国货运飞船是“天舟”，西昌卫星发射中心文昌航天发射场是中国空间站建造母港。

“去年以来，我们先后发射空间站天和核心舱、天舟二号和天舟三号货运飞船，圆满完成了空间站关键技术验证阶段发射任务。”西昌卫星发射中心主任邓洪勤介绍，天舟四号货运飞船总长约10.6米，最大起飞重量13.5吨，进行空间站上行运输和在轨存储、补给物资，支持开展适应货运飞船能力的空间运用和技术试验，“此次天舟四号任务是空间站在轨建造阶段的首次任务，也是长征七号火箭第5次、文昌发射场第17次航天发射。”

5月10日凌晨1时许，发射塔架回转平台徐徐打开，火箭上的五星红旗和“中国载人航天”字样格外醒目。此时距离发射还有不到1个小时。

与此同时，文昌通信站气象机房内，技术人员们需要保持不间断值班，快速捕捉不同天气背后的“小动作”，提前预警并将数据迅速上传，为火箭腾飞守护最佳“天窗”。

“各号注意，30分钟准备！”1时26分，发射任务01指挥员王宇亮的口令响彻发射场。

天舟一号任务一级动力系统箭上小组长、天舟二号任务01指挥员、天舟三号任务01指挥员……一路走来，王宇亮与“天舟”结下不解之缘，年轻的他伴随着这座年轻的发射场共同成长。

在文昌航天发射场，像王宇亮一样年轻有为的航天人还有很多：马亚奇、廖国瑞、符一行、肖建、周承钰……依托“嫦娥”“天问”行星探测、空间站建造等“国字号”工程，这里已经成为优秀青年展现才智的舞台。

“各号注意，15分钟准备！”1时41分，伴随着倒计时口令，人们的神经再次紧绷。

天舟四号货运飞船的成功发射，关系到后续空间站建造任务顺利完成，环环相扣、意义重大。针对此次任务火箭测试发射流程，文昌航天发射场团队由原先的35天优化为27天，时间紧、任务重、挑战大。

“此次任务发射窗口窄、流程优化多、技术状态变化大，并且是发射场首次实施液氧煤油并行加注，难度和挑战非常大。”文昌发射场低温加注系统高级工程师张青所在团队20余天连续奋战，梳理识别液氧煤油并行加注的薄弱环节，针对预想的百余种故障模式分别制定了详细的故障处置预案。

“各号注意，5分钟准备！”

“各号注意，1分钟准备！”

激动人心的时刻来了！指控大楼、测控点号、观光平台……人们屏住呼吸，一双双眼睛紧紧盯着即将腾飞的火箭。

“5、4、3、2、1，点火！”1时56分，烈焰喷薄而出，撼天动地的轰鸣响彻海天，长征七号火箭托举着天舟四号腾空而起，在夜空中划出一道绚丽的轨迹。

文昌航天发射场铜鼓岭测控站与发射塔架隔海相望，被称为“万里海天第一棒”，站点在火箭发射后会第一时间捕捉飞行姿态、飞行数据等信息。随着火箭划破夜空，雷达岗位操作手面前的屏幕上出现了两道短小的“杠杠”，分别代表着正在奔向太空的长七火箭和天舟四号货运飞船。

热烈的掌声响起，欢呼声、喝彩声连成一片。当庆贺成功的“大红屏”亮起，文昌航天发射场向世界郑重宣告：2022年中国空间站建造任务首战告捷。

“今年，文昌航天发射场还将执行问天实验舱、梦天实验舱和天舟五号货运飞船3次空间站建造任务，完成中国载人航天工程‘三步走’战略。”站在“大红屏”前，西昌卫星发射中心党委书记董重庆说，“航天报国、航天强国是航天人的初心使命，我们强化使命担当，勇于创新突破，在一次次追梦奋斗中不断创造更多中国奇迹。”

此时，北京空间信息传输中心控管大厅内，各岗位人员仍紧盯着屏幕。不一会儿，天舟四号货运飞船的第一次变轨开始了。

“03星数据分发与存储软件状态设置完毕，检查正确。”数据分发岗位上，工程师王雪沉着地报告着，上百个口令熟记于心。

“作为此次交会对接的主要测控手段，中继卫星系统通过前向数据链路，实现对各个航天器的遥控指令实时发送和目标测距。”北京空间信息传输中心总工程师单长胜说，“无论是核心舱、载人飞船还是天舟四号货运飞船，自它们被中继卫星捕获的那一刻起，其大部分运行弧段都将处于我们的监视之中。可以说，中继卫星系统就是专门为载人航天任务而生的测控手段。”

从三维显示屏幕上的实时仿真画面上可以看到，经过几次变轨飞行，天舟四号货运飞船和空间站组合体的距离正在逐渐缩短。

“飞船转200米保持。”“飞船转19米保持。”随着时间一分一秒过去，最关键的时刻就要到来，大厅内的气氛越发紧张起来。

大屏幕上显示，天和核心舱的十字靶心越来越清晰，在它自带的摄像机视野里，天舟四号也正展开双翼缓缓靠近——15米、10米、5米……所有人都屏住了呼吸。

成了！8时54分，天舟四号货运飞船与空间站组合体完成自主快速交会对接，“天舟”“天和”成功“相会”。“对接正常”“对接锁紧正常”……随着调度广播传来的一条条捷报，大厅再次响起了热烈的掌声。

“我的宝贝，当你醒来的时候，妈妈已经进场了，答应陪你过的生日，又失约了。妈妈选择了这项神圣的事业，已经做好了奉献的准备。”这是任务启动进场前，文昌航天发射场低温加注系统工程师郑艳留给孩子的话，也让人读懂了航天人忠诚奉献的心声，他们矢志不渝坚守着这份事业和梦想。

如今，天舟四号“泛舟”银河，相会“天宫”，拉开了新年度中国空间站建造任务的“大幕”。

（本报记者 章文 本报通讯员 黄国畅 王然）

(责编：罗知之、陈键)