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雷达“眼睛”保障“天舟”飞行

本报记者 詹媛
2022年05月11日09:04 | 来源：光明日报
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原标题：雷达“眼睛”保障“天舟”飞行

　　 10日，执行天舟四号货运飞船发射任务的长征七号遥五运载火箭从文昌发射场直冲天际。中国航天科工二院23所（以下简称“23所”）研制的雷达“眼睛”，一路密切“观察”，全程确保其稳定飞行。

　　 这双“眼睛”是两部固定式脉冲测量雷达，主要用于运载火箭发射上升段的外弹道测量。它们的观察数据显示在雷达屏幕上，是一个不断跳动闪耀的小点，画出线条，实时显示观测数据。这些数据为发射场指控中心提供火箭距离、方位、俯仰等精确坐标信息和径向速度，以便掌握火箭上升段运行状态，为安控系统提供重要信息，同时为其他设备提供引导信息。

　　 近年来，我国航天发射任务愈加频繁，为进一步提升雷达系统可靠性，保障发射测量任务的圆满完成，23所针对文昌发射场雷达机械单脉冲的特性，在不改变原系统工作状态的情况下，于2022年年初研制交付了一套分系统的备份设备，有效提高了雷达系统的可靠性。

　　 2022年1月，23所保障团队到现场对文昌两套雷达设备进行了巡检巡修，并逐一检测了发射机、天线伺服、信号处理等分系统。

　　 在天舟四号发射前夕，保障团队还专门制定了跟踪捕获方案，与此同时，结合此前数据，团队成员再次优选了参数装订及跟踪策略，并始终密切关注设备使用状态，24小时待命确保第一时间响应来自发射场的需求。

　　 自2016年文昌发射场启用以来，这两部雷达参加了长征七号首飞、长征五号首飞、嫦娥五号、天舟一号、天问一号等百余次国家重大发射保障任务。

　　 作为我国测控系统的主要承研单位之一，除了长期为载人航天工程、探月工程提供测控系统，23所还为航天器配套高等级声表面波器件、LC滤波器、扼流圈等产品，我国宇航用声表面波滤波器总量的90%以上由该所生产研制。

　　 （本报记者 詹媛）

(责编：罗知之、陈键)

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