原标题：理想汽车公布2022年Q1财报：营业收入、毛利率同比双升

5月10日，理想汽车正式公布了2022年第一季度财报。第一季度，公司共交付31,716辆理想ONE车型，同比增长152.1%，实现营业收入95.6亿元，同比增长167.5%。同时，一季度理想汽车净亏损1090万元，去年同期净亏损为3.60亿元。

2022年第一季度，理想汽车收入总额为95.6亿元，较2021年第一季度的35.8亿元增加167.5%，较2021年第四季度的106.2亿元减少10.0%。其中，2022年第一季度的车辆销售收入为93.1亿元，理想汽车表示车辆销售收入较2021年第一季度增加主要归因于2022年第一季度交付车辆增加。车辆销售收入较2021年第四季度减少主要归因于受中国春节假期的季节性影响，致2022年第一季度交付的车辆减少。

更为重要的毛利指标上，理想汽车2022年第一季度实现毛利21.6亿元，较2021年第一季度的6.167亿元增加250.9%，较2021年第四季度的23.8亿元减少9.1%。公司一季度的毛利率为22.6%，而2021年第一季度为17.3%，2021年第四季度为22.4%。

同时，理想汽车继续加大了研发力度。公司2022年第一季度的研发费用为13.7亿元。较2021年第一季度的人民币5.145亿元增加167.0%，较2021年第四季度的人民币12.3亿元增加11.7%。理想汽车创始人、董事长兼首席执行官李想评论：“我们感谢用户对我们一贯的支持，这些支持和我们对自身经营效率的严格要求继续推动着我们在2022年第一季度实现强劲的财务表现，并确保我们在研发方面的投资规模和进度。”

2022年第一季度的销售、一般及管理费用为12.0亿元，较2021年第一季度的5.099亿元增加135.9%，较2021年第四季度的人民币11.3亿元增加6.8%。销售、一般及管理费用较2021年第一季度增加主要由于雇员增加导致雇员薪酬增加，以及随着本公司销售网络的扩大，营销及推广活动以及租金支出增加。

净利润方面，理想汽车2022年第一季度的净亏损为1090万元，而2021年第一季度的净亏损为3.60亿元，2021年第四季度的净利润为2.955亿元。2022年第一季度的非美国公认会计准则净利润为4.771亿元，而2021年第一季度的非美国公认会计准则净亏损为1.77亿元，2021年第四季度的非美国公认会计准则净利润为6.864亿元。

截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物、受限制现金、定期存款及短期投资总额为人民币511.9亿元。2022年第一季度的经营现金流量为18.3亿元，较2021年第一季度的9.263亿元增加98.0%，较2021年第四季度的38.4亿元减少52.2%。

理想汽车首席财务官李铁表示：“我们在2022年第一季度的稳健表现彰显了我们一贯出色的产品力。尽管行业面临供应链的限制，但在强劲交付的推动下，我们在第一季度实现了收入总额95.6亿元，同比增长167.5%。我们第一季度的车辆毛利率保持稳健，达到22.4%，连续第八个季度实现经营活动现金净流入，达到18.3亿元。在当前波动的环境中，我们将继续高效执行，进一步加强我们的财务灵活性和韧性。”

此外，受到长三角地区近期疫情的反弹和供应链波动的挑战，公司预计2022年二季度的交付量为21,000至24,000辆，较2021年第二季度增长19.5%至36.6%，收入总额为61.6亿元至70.4亿元，较2021年第二季度增长22.3%至39.8%。

(责编：曹淼、李源)