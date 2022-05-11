人民网北京5月11日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，上海航运交易所发布一季度全球主要港口远洋干线国际集装箱船舶平均在港、在泊时间。其中，我国主要港口综合服务保持稳定高效，美西港口船舶平均在港时间较长。

全球集装箱吞吐量前20大港口中，我国占9席，分别为上海港、宁波舟山港、深圳港、广州港、青岛港、天津港、香港港、厦门港、高雄港。

数据显示，一季度，我国港口船舶平均在港时间、在泊时间分别为1.74天、1.1天，与2021年我国港口全年平均值基本持平，明显优于其他11个国外主要港口平均水平的3.43天、2.36天。其中，上海港船舶平均在港时间为1.99天，较2021年下降22.7％。

据了解，船舶在港时间是指船舶抵达港口待泊锚地到靠泊完成装卸作业离开泊位之间的总时长，集中体现了港口设施设备、引航、调度、装卸、集疏运、口岸通关等综合效率。船舶在泊时间是指船舶抵靠泊位进行装卸作业到完成作业离开泊位的总时长，主要反映了港口在泊期间的装卸作业效率。

(责编：王连香、高雷)