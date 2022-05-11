贝壳正式登陆港交所 “一体两翼”持续深耕居住服务蓝海
5月11日，中国居住产业数字化服务平台贝壳正式在港交所挂牌上市，股票代码“2423”，成为以“双重主要上市+介绍上市”形式返港的中概股。11日上午，在遵守北京市防疫政策的前提下，贝壳于公司总部完成“云敲锣”。
贝壳在香港交易所主板成功上市。（受访者供图）
贝壳联合创始人、董事长兼CEO彭永东在上市仪式表示：“从链家到贝壳，我们见证并参与居住领域数十年发生的变化——科技重塑居住体验，服务者价值崛起；作为领先的线上线下一体化房产交易和服务平台，我们看到中国家庭对美好居住的期望不断提升。我们相信，从‘有尊严的服务者，更美好的居住’使命出发，贝壳可以让未来的中国家庭，住得更美好！”
贝壳相关负责人介绍，从创立至今，公司依托VR、人工智能、大数据和物联网等技术，对居住产业中的人、物、流程等核心要素进行数字化改造升级，打造了中国居住领域的行业基础设施和标准，致力于提高行业运转效率、服务品质和用户体验，以推动居住产业高质量发展。为更广泛、长期地触达居住服务领域的消费者并提供优质多元化的供给，成为“让家更美好”的居住产业数字化服务平台。2021年末，公司宣布进行“一体两翼”战略升级，“一体”即房产经纪事业群，“两翼”分别为整装大家居事业群与惠居事业群。目前，该公司基于线上线下一体化、ACN为基础设施和底层操作系统成功从房产交易行业横向拓展到家装、家居及其他服务领域。4月下旬，公司宣布已成功完成对国内家装家居品牌圣都的收购，为未来横向赋能整装大家居产业打下良好基础。
此外，该负责人还表示，贝壳还积极响应“房住不炒”“租购并举”等政策，顺应时代需求，探索“住有所居、租购并举”的商业新模式。2021年11月成立惠居事业群后，贝壳随即推出品质租住服务平台“贝壳租房”，以科技为驱动，通过专业机构化运营、平台服务保障、中小企业赋能等举措，提升包含城市新市民、青年人等各类人群的租住体验，利用科技能力和商业资源能力探索美好租住的新路径、新模式和新方法。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 交通运输部：一季度我国主要港口综合服务保持稳定高效
- 人民网北京5月11日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，上海航运交易所发布一季度全球主要港口远洋干线国际集装箱船舶平均在港、在泊时间。其中，我国主要港口综合服务保持稳定高效，美西港口船舶平均在港时间较长。…
相关新闻
- 评论
- 关注