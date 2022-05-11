5月11日，中国居住产业数字化服务平台贝壳正式在港交所挂牌上市，股票代码“2423”，成为以“双重主要上市+介绍上市”形式返港的中概股。11日上午，在遵守北京市防疫政策的前提下，贝壳于公司总部完成“云敲锣”。

贝壳在香港交易所主板成功上市。（受访者供图）

贝壳联合创始人、董事长兼CEO彭永东在上市仪式表示：“从链家到贝壳，我们见证并参与居住领域数十年发生的变化——科技重塑居住体验，服务者价值崛起；作为领先的线上线下一体化房产交易和服务平台，我们看到中国家庭对美好居住的期望不断提升。我们相信，从‘有尊严的服务者，更美好的居住’使命出发，贝壳可以让未来的中国家庭，住得更美好！”

贝壳相关负责人介绍，从创立至今，公司依托VR、人工智能、大数据和物联网等技术，对居住产业中的人、物、流程等核心要素进行数字化改造升级，打造了中国居住领域的行业基础设施和标准，致力于提高行业运转效率、服务品质和用户体验，以推动居住产业高质量发展。为更广泛、长期地触达居住服务领域的消费者并提供优质多元化的供给，成为“让家更美好”的居住产业数字化服务平台。2021年末，公司宣布进行“一体两翼”战略升级，“一体”即房产经纪事业群，“两翼”分别为整装大家居事业群与惠居事业群。目前，该公司基于线上线下一体化、ACN为基础设施和底层操作系统成功从房产交易行业横向拓展到家装、家居及其他服务领域。4月下旬，公司宣布已成功完成对国内家装家居品牌圣都的收购，为未来横向赋能整装大家居产业打下良好基础。

此外，该负责人还表示，贝壳还积极响应“房住不炒”“租购并举”等政策，顺应时代需求，探索“住有所居、租购并举”的商业新模式。2021年11月成立惠居事业群后，贝壳随即推出品质租住服务平台“贝壳租房”，以科技为驱动，通过专业机构化运营、平台服务保障、中小企业赋能等举措，提升包含城市新市民、青年人等各类人群的租住体验，利用科技能力和商业资源能力探索美好租住的新路径、新模式和新方法。

(责编：董童、李源)