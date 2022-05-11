中国核电发布2021年社会责任报告
5月10日，“中国品牌日”迎来第6个年头。以此为契机，中国核电发布2021年企业社会责任报告，系统披露过去一年积极践行经济、社会与环境综合协调发展的亮点实践与成效，展现坚持高质量发展所取得成就的品牌形象。这也是继2012年以来，中国核电面向社会公开发布的第10份年度社会责任报告。
2021年中国核电履行社会责任的成果，主要包括：安全可靠，匠造卓越品牌。中国核电牢固树立“质量第一、安全第一”理念，深入推进安全生产专项整治三年行动，推进落实“六大控制七个零”的精细化管理，确保核电机组运行安全、在建工程质量过硬。
2021年，运行机组累计安全运行超过220堆年，19台机组WANO综合指数满分，平均值99.51分，双双位居世界第一，秦山核电站安全发电30周年并获准延续运行。
秦山核电全景图（受访者供图）
低碳环保，共建生态文明。中国核电深化环境治理体系建设，确保周边生态环境安全。提高资源能源利用效率，严控废弃物排放，推进核能新技术应用和可再生能源开发，助力“双碳”目标实现。截至2021年底，所有核电厂通过ISO 14001环境管理体系认证。2021年，节能减排总投入6600多万元，工业用水量同比减少约5%。
2021年，商运发电量1826.37亿千瓦时，相当于减少燃烧标准煤5524.77万吨，减少排放二氧化碳14474.90万吨，减少二氧化硫排放46.96万吨，减少氮氧化物排放40.88万吨，相当于植树造林49.90万公顷。
创新驱动，增强发展活力。中国核电全面推动改革三年行动任务计划，加速推进科技研发和核心科技成果转化，深化对标世界一流管理工作，持续提升核电厂安全运行管理及工程建设管理系统化、智能化水平，实现公司核心竞争力全面提升。
公司2021年实现营业收入623.67亿元，同比增长19.3％；上市公司归母净利润80.38亿元，同比增长34.07％；公司总资产4096.21亿元，同比增长7.3％；净资产收益率为12.04％，每股收益率0.439元／股。
截至2021年底，国企三年改革行动总任务完成率超90%。2021年，入选国资委国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业，研发投入占营业收入比例达2.60%，荣获各类科学技术成果奖共79项，荣获“中关村高新技术企业”称号。
协同合作，实现互利共赢。中国核电加快实施“核能＋非核清洁能源＋敏捷端新产业”三大产业布局，延伸产业价值链。携手供应商共建长期稳定的战略伙伴关系，打造责任供应链。深化与海外同行的合作、整合优势资源，协同各方共同实现价值共创共建共享。2021年，非核清洁能源实现年末在运装机887.33万千瓦，在建装机192.18万千瓦，战略供应商达278家。
以人为本，促进员工幸福。中国核电持续推进优才通道，加快年轻干部、高层次专业技术人才和高技能人才选拔培养。完善市场化激励方式，激发员工热情与活力。全力保障员工权益，打造积极、卓越、健康、安全的工作环境和职业发展平台。2021年，员工总数15756人，培训投入6563万元，员工培训共计1601730学时，“我为群众办实事”实践活动共制定并完成1078项措施。
和谐共享，赋能美好生活。中国核电以创新和多元的沟通模式让公众近距离感受核电魅力，连续九年开展“魅力之光”核电科普活动。充分发挥专业和资源优势，带动地方发展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以实际行动回馈社会。2021年，投入结对资金超6亿元，缴纳税款79.13亿元，全年志愿服务累计时长59995.4小时。
无责任，则无品牌；大品牌，须大责任。中国核电方面表示，长久以来，中国核电一直致力于探索、实践、检验和完善科学的社会责任观，努力服务国家战略，服务经济社会发展和人民美好生活需求，致力于创造经济、社会、环境综合价值，打造可靠、可亲、低碳、赋能，受人尊敬的中国核电品牌形象。
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