便民惠民体验再升级 用云闪付在杭州和贵阳乘地铁可享5折优惠
2022年05月11日13:09 | 来源：新华网
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原标题：便民惠民体验再升级 全民生活APP云闪付版乘地铁可享5折优惠
近日，中国银联与民生银行联合推出了全民生活APP云闪付版银联乘车码优惠活动。即日起至2022年7月10日，在杭州和贵阳地区乘坐地铁，通过全民生活APP云闪付版银联乘车码支付有机会享受5折优惠。用户可在全民生活APP云闪付版内，依次按照“云闪付专区—乘车码—选择地区”步骤，授权开通后即可扫码乘车。
3月24日，中国银联与民生银行基于云闪付网络支付平台，联合推出了全民生活APP云闪付版，积极打造银行侧统一的支付体验。用户通过全民生活APP云闪付版即可享受到云闪付丰富的服务内容和优惠权益。全民生活APP云闪付版支持银联乘车码服务后，已首批开放杭州、贵阳地铁场景。后续，银联与民生银行将持续拓展城市受理覆盖范围，为全国更多地区的用户带来便捷和优惠。
全民生活APP云闪付版整合了双方的优质商户资源和服务场景，集成了支付、银行卡管理、优惠权益、生活便民服务各项功能，覆盖“衣食住行游购娱”多样化生活场景，并持续强化多卡种的现金支付、分期支付等不同形式的支付服务，同时，基于线上线下商户开展周期性、多样化支付立减活动，以实实在在的优惠回馈用户，构建了基于云闪付网络支付平台的全方位场景化金融服务生态体系。
(责编：董童、李源)
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