原标题：银行网点办政务 市民办事更便捷 “苏服办”政银合作示范网点在交通银行落地

5月9日，“苏服办”政银合作示范网点在交通银行落地。记者来到交行江苏省分行水西门支行，拿出随身携带的身份证，点击智易通机具上的“政务服务”进入专区，即可办理120项江苏省内通办的政务服务和102项江苏各地市的特色政务服务，覆盖社保、医保、公安、民政、住建、司法等多个领域。服务全程无需预约，自助办理，方便快捷。

上述服务功能的实现，是交行与江苏省政务办采用“政务+金融+科技”的合作模式，创新智慧政务服务场景，把政务服务嵌入银行网点自助终端，有效打通了政务服务“最后一公里”。据悉，当地市民除了在交行网点自助机具上办理江苏省内的特色政务服务外，还可享受长三角区域上海、浙江、安徽地区的跨省通办，实现政务服务“省内通办、跨省通办、一网通办”。

交行相关负责人表示，交行一直以来致力于积极推进数字化转型实施落地，推进智慧银行建设，将政务服务向银行网点延伸，开辟银行网点服务新空间，让百姓少跑腿、让数据多跑路。下一步，将继续围绕解决民生痛点、服务数字政府建设的目标，发挥金融科技优势，打造政银双赋能的合作场景。

江苏省政务办相关负责人表示，此次政银合作的成功落地，有效提升了“苏服办”品牌的社会影响力和人民获得感，是加强数字政府建设、创新政府治理理念和方式的重要举措，是打造泛在可及、智慧便捷、公平普惠的数字化服务体系的重要一环，对加快转变政府职能，建设法治政府、廉洁政府、服务型政府意义重大。下一步，江苏省政务办将与交行江苏省分行继续加强合作，推动更多便民惠民利民新举措。

(责编：董童、李源)