交通运输部运输服务司负责人韩敬华。图片来自：国务院新闻办官网

人民网北京5月11日电 （记者王连香）今日，国务院新闻办公室举行全力做好物流保通保畅工作国务院政策例行吹风会，交通运输部运输服务司负责人韩敬华表示，为切实发挥通行证制度在特殊时段、重点物资保供保运方面的作用，国务院物流保通保畅工作领导小组办公室印发通知，进一步规范了重点物资运输车辆通行证制度，对通行证适用范围、制式格式、发放主体、申领渠道、全国互认等进行了部署安排。

韩敬华介绍，目前，27个省份陆续启用了统一式样的通行证，在保障重点物资运输中发挥了积极作用。下一步，交通运输部将持续发挥好通行证作用，全力保障好涉疫地区重点物资运输畅通高效。

一是严格规范通行证使用性质。通行证是应急状态下，重点地区在特殊时段为保障重点物资跨区域运输所发放的调运凭证和保供证明，核心目的在于保障涉疫地区重点物资车辆快速便捷通行，并不取代疫情防控的基本要求。需要特别说明的是，不是所有货运车辆都需要办理通行证，对于运输起讫地两端都不在涉疫地区，或者承运的不是重点物资的车辆，不需要申领、办理和使用通行证。在符合防疫要求的前提下，各地不得以车辆未持有通行证为由限制车辆通行，对于持有通行证的车辆，各地应当采取有效措施保障车辆优先快速通行。

二是严格规范通行证使用范围。通行证保障的是重点物资运输，具体包括医疗和防控物资，生活必需品、政府储备物资、邮政快递等民生物资，农业、能源、原材料、重点工业品等重要生产物资，以及重点外贸企业物资运输。针对重点物资需求单位和保供企业等收发货单位，具体掌握着物资的供需状况、调运需求、路线安排和时间要求等，通行证由这些收发货单位统一申领办理后，再由其组织货运企业、个体司机等承运单位来具体实施运输。启用通行证的地区，由所在地的发展改革、工业和信息化、公安、交通运输、商务、农业农村等部门，分行业、分领域向申领单位发放。

三是严格落实通行证发放使用管理各个环节责任。通行证的发放部门和使用单位均需严格落实疫情防控要求。在证件发放环节，发证单位需严格审核办证单位、承运单位疫情防控举措的落实情况；在车辆发运环节，办证单位需将通行证有关信息及时推送目的地收发货单位进行报备；在车辆到达环节，如行程码绿色不带*号，必须立即放行。对于行程码绿色带*号的，符合48小时内核酸检测阴性证明、健康码正常、行程卡绿色，也就是“一证两码”要求，要立即放行，不得层层加码，可由收发货单位对防疫检测点至目的地实施闭环管理、点对点运输，落实疫情防控措施。对重点物资运输车辆通行证，实行熔断机制，对因疫情防控要求落实不到位造成疫情传播扩散的，要暂停对收发货单位和承运单位办理通行证。

(责编：王连香、高雷)