星空浩瀚无比，探索永无止境，“中国空间站等你来出差”系列航天思政课继续开讲！本期邀请文昌航天发射场工程师宋扬，与海口实验中学的同学们一起，讲讲天舟四号背后的故事。

“带货”能力哪家强？文昌发射场来帮忙

为什么要选择在文昌建发射场？宋扬总结，作为中国四大发射场中最“年轻”的一个，中国航天文昌发射场地理位置能够满足新一代运载火箭在大直径火箭运输、火箭飞行残骸区安全等方面的要求。一是纬度低、发射效费比高，和国内其他发射场相比，同等条件下能够使地球同步轨道运载能力提升15%以上；二是射向宽、安全性好，火箭射向1000公里范围内均为海域，残骸落区均在海上；三是海运便捷、可行性强，能够解决铁路、公路和空运均无法运输大尺寸火箭的难题；四是无毒无污染、绿色环保，是我国首个全面采用液氢、液氧、航空煤油等新型推进剂的发射场。

+1，+1！每个人坚守好岗位，加起来就是中国航天！

宋扬说他很喜欢一句话：颗颗螺钉连着航天事业，小小按钮维系民族尊严。航天人的螺丝钉精神指什么？是发光发热，是协同攻关，因为再复杂的火箭和航天器，都由一个个微小的零件组装而来。宋扬在课堂上展示了一张特别的聊天截图：“我们的螺丝钉精神不仅是部件，也指人。这是去年我们在执行天舟2号任务时的群聊，让人特别感动。当时因为阵地计划调整，我们还需要人上班，所有人都在群里说+1，+1。后来全体同事经过70多个小时工作把故障排除，天舟二号货运飞船准确送入了预定轨道，确保了我们空间站建造后续任务成功地实施。”

中国航天从“跟跑”到“领跑”，未来我们一起去看看

几十年来，一代代中国航天人埋头苦干，不畏难、不气馁，推动我国航天科技从无到有、从弱到强，不断刷新纪录，谱写了追赶、并跑、超越的奇迹。宋扬说:“我们的第一个100次发射用时37年多，第二个100次发射用时了7年多，第三个100次发射用时4年多，第四个100次发射只用了33个月。2021年我们总共发射55次，成为世界上火箭发射次数最多的国家。宇宙那么大，我希望同学们能成为我的同事，未来我们一起去看看！”（ 总台记者 陈龙 三沙卫视 编辑 张之鹤 剪辑 张思洋）

(责编：袁勃、岳弘彬)