空间站的科学实验柜都有什么作用？奇妙科幻的多学科空间科学实验室
2022年05月11日19:16 | 来源：央视新闻客户端
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“中国空间站等你来出差”系列航天思政课今天继续开讲！本期邀请到空间应用系统在轨气液支持分系统副主任设计师郭栋，与海口实验中学的同学们一起，讲讲空间科学实验室背后的故事！
将来在空间站可以开展生命科学和生物技术领域的科学实验，包括以生命个体为对象的微重力效应和空间辐射效应研究，开展以生物细胞和生化分子等不同层次多类别的生物样品为对象的空间生物技术研究；此外，还具备开展空间微重力流体物理的实验研究功能，探索微重力环境下流体的宏观运动、微观运动和扩散过程的基本规律；支持空间蒸发与冷凝相变、沸腾传热、两相流动、空间流体控制等关键科学问题与技术应用研究，规划了微重力环境下的燃烧科学、材料科学、基础物理等领域的科学研究项目，具备支持开展空间高微重力、变重力实验的科学平台，同时能够在航天员参与的情况下开展产品在线维修装调及科学样品处置。（ 总台记者 陈龙 三沙卫视 编辑 汪晓凇 剪辑 张思洋）
(责编：袁勃、岳弘彬)
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