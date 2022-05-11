人民网北京5月11日电 （记者许维娜）努力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区，既是党中央赋予宁夏的时代重任，也是宁夏发展所需。

经国务院批复同意，国家发展改革委近日印发《支持宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区实施方案》（以下简称《实施方案》），《实施方案》主要目标有哪些？下一步如何抓好贯彻落实？

10日，国家发展改革委（推动黄河流域生态保护和高质量发展领导小组办公室）相关负责人就《实施方案》出台背景及亮点进行了解读。

推广先行先试地区制度创新发展经验

国家发展改革委相关负责人介绍，宁夏作为全国唯一一个全境属于黄河流域的省份，既有区位、能源、特色产业等优势，又面临水资源严重短缺和生态极度脆弱等挑战；既有宁东能源化工基地、引黄灌区等发展基础较好地区，又面临繁重的巩固脱贫攻坚成果任务；既有产业转型升级的广阔空间，又存在水资源利用效率不高、碳排放强度居高不下、生态修复难度大等短板，这些情况在黄河流域具有典型代表性。

国家发展改革委相关负责人表示，制定印发《实施方案》，支持宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区（以下简称先行区），有利于通过政策先行先试为黄河流域其他地区积累可复制经验，以点带面助推黄河流域生态保护和高质量发展，有利于通过制度创新增强黄河流域生态绿色发展活力，书写绿水青山转化为金山银山的“黄河答卷”。

为深入贯彻落实党中央、国务院关于推动黄河流域生态保护和高质量发展的战略部署，国家发展改革委会同有关部门开展了专题研究，多次赴宁夏开展调研，分析研判先行区建设重点问题，研究提出针对性政策举措，商宁夏自治区研究起草了《实施方案》。《实施方案》经推动黄河流域生态保护和高质量发展领导小组同意并按程序上报国务院批复后，于2022年4月27日由国家发展改革委印发。

统筹好安全与发展两件大事

《实施方案》提出，准确把握保护和发展关系，统筹发展和安全两件大事，把系统观念贯穿到生态保护和高质量发展全过程，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，坚定不移走绿色低碳发展道路，打好环境问题整治、深度节水控水、生态保护修复攻坚战，扎实推进黄河大保护，确保黄河安澜，建设人与自然和谐共生的美好家园。

《实施方案》明确，到2025年先行区建设取得重要进展。全面实施水资源刚性约束制度，水资源节约集约利用水平明显提升，单位地区生产总值用水量下降15%以上；生态保护修复取得显著成效，森林覆盖率达到20%，草原综合植被盖度达到57%，黄河干支流水质持续改善；在确保能源安全的前提下，严格合理控制煤炭消费量增长，提高煤炭清洁高效利用、煤电降耗减排水平，实现能耗强度下降15.5%、可再生能源装机占比达到55%等目标；自然资源等重点领域改革稳步推进，经济社会高质量发展取得新成效，形成一批可复制、可推广经验。

立足宁夏实际部署七方面主要任务

《实施方案》坚持目标导向和问题导向相结合，立足宁夏实际，提出了七个方面主要任务：

一是大力推动水资源节约集约利用。坚持“四水四定”，把节约用水贯穿经济社会发展各领域各方面，优化水资源配置格局；

二是加快构建抵御自然灾害防线。立足防大汛、抗大灾，全面提高防洪防凌能力，构建水旱灾害防御体系，加强河湖水域空间保护；

三是构建黄河上游重要生态安全屏障。持续提升水源涵养能力，加强退化林草修复，提高水土流失综合治理能力，深入推进防沙治沙示范；

四是大力推动节能减污降碳协同增效。有力有序有效做好碳达峰工作，大力推进环境污染综合治理，推动形成绿色生活方式，实施清洁能源替代工程，建设“无废城市”；

五是加快产业转型升级。提升科技创新支撑能力，促进传统产业提质增效和转型升级，建设国家农业绿色发展先行区，高水平建设新能源综合示范区；

六是建立健全跨区域合作机制。深化与沿黄河省区间务实合作，增强生态保护整体合力，协同构建综合交通网络，统筹规划产业协作发展平台；

七是深化重点领域改革。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，建立健全生态保护治理机制，全面深化水权等关键领域改革。

四方面抓好《实施方案》的贯彻落实

国家发展改革委相关负责人表示，建设先行区是推动黄河流域生态保护和高质量发展的一项重要任务，需要各方面共同努力、协同发力。

为此，《实施方案》明确：一是坚持党的全面领导，充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，发挥基层党组织战斗堡垒作用。

二是强化政策支持，增强先行区建设各类政策统筹协调力度，用足用好现有政策，加快完善配套政策，提升政策精准性和协同性，充分调动社会各界参与先行区建设的积极性。

三是完善法治保障，积极出台有关先行区建设的地方性法规，把先行区建设纳入法治化轨道，加大司法服务和保障黄河流域生态保护和高质量发展工作力度。

四是加强统筹协调，在推动黄河流域生态保护和高质量发展领导小组统筹领导下，宁夏自治区切实履行好先行区建设主体责任，各有关部门在政策实施、体制创新、项目建设等方面予以积极支持，国家发展改革委（推动黄河流域生态保护和高质量发展领导小组办公室）加强协调，督促落实各项重大任务。

(责编：王仁宏、高雷)