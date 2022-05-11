人民网北京5月11日电（焦磊）日前，科技部火炬中心公布了《企业创新积分制首批试点国家高新区创新积分500企业名单》。据介绍，500家企业名单是由火炬中心依据各试点高新区的积分企业数据和20项核心指标，对2.23万家积分企业数据进行了标准量化和积分排序得来的。

其中，杭州海康机器人技术有限公司、中科曙光国际信息产业有限公司、成都凡象信息技术有限公司等200家企业入选初创期创新积分企业名单；新华三信息技术有限公司、长沙中兴软件有限责任公司等200家企业入选成长期创新积分企业名单；科大讯飞股份有限公司、海信视像科技股份有限公司、海尔智家股份有限公司等100家企业入选稳定期创新积分企业名单。

据悉，为充分发挥企业创新积分的政策引导作用，火炬中心向中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行等金融机构重点推荐了创新积分500企业名单，并合作开展了“企业创新积分贷”金融产品，旨在用金融“活水”精准“灌溉”，助推优秀科技企业发展。

据了解，根据科技部党组工作部署，科技部火炬中心于2020年在杭州高新区等13家国家高新区启动了首批企业创新积分制试点，推动适应高质量发展新要求的科技金融与科技企业协同发展。

科技部火炬中心主任贾敬敦介绍，企业创新积分制作为科技金融新型政策工具，通过企业创新积分精准识别和有效发现创新能力强、成长潜力大的科技企业，主动为积分企业增信授信，引导技术、资本、人才等各类创新要素资源向企业集聚，助力科技企业快速成长。

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