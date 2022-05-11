新华社北京5月11日电（记者邹多为）为充分发挥海关职能作用，服务外贸企业减负增效，海关总署日前围绕保通稳链、加快急需货物通关和提高物流效率等出台一系列措施，促进外贸保稳提质。

记者11日从海关总署获悉，此次出台的首要举措是保障重点区域产业链供应链循环畅通。针对上海及周边地区港口码头、公路交通接卸运输能力不足问题，海关扩大海运船只到长江内河运输船只的“联动接卸”监管模式。同时，认真做好真空包装等高新技术货物一体化布控查验模式扩大试点工作，加快长三角区域电子信息企业维持产业链运转关键物料的口岸通关速度。

针对部分外贸企业面临进出境通关速度下降、物流运输不畅等阶段性问题，海关总署明确，在符合条件的港口深入推进进口货物“船边直提”和出口货物“抵港直装”试点；继续务实推进与其他有意愿国家的海关磋商实施“关铁通”合作；积极支持企业开展铁路“快速通关”业务；进一步优化长三角等重点地区水路物流海关监管模式，支持扩大“离港确认”等模式试点范围。

为疏运受疫情影响积压的进出境邮件，海关总署将根据邮政公司申请研究开通临时邮路，保障境内外用邮需求。且在风险可控的前提下，优化新冠疫苗和检测试剂出入境保障措施，加快新冠疫苗和检测试剂通关审批，保障新冠疫苗和检测试剂快速通关。

就企业反映的外贸环境超预期因素增多、获取信息资源有限等痛点，海关总署强化统计监测分析和数据服务，积极开展对中小微企业、专精特新企业等进出口分析，为企业开拓市场提供数据支持；同时，加强进出口数据发布和解读，为外贸稳增长和高质量发展提供有力预期引导。

此外，海关还在保障进出口农食产品等商品有效供给、帮助企业用足用好区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等政策红利、支持中小微企业开展市场采购贸易、推进进口关税配额通关无纸化等方面作出具体部署。

海关总署表示，接下来将继续深入调研、跟踪分析当前外贸发展面临的挑战，结合关区实际和地方政府、企业反映的突出问题，研究细化具体措施，全力稳住外贸外资基本盘。

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