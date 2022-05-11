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从4月份CPI数据看下一步如何保供稳价

2022年05月11日20:20 | 来源：新华网
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新华社北京5月11日电 题：从4月份CPI数据看下一步如何保供稳价

新华社记者魏玉坤、申铖

国家统计局11日发布数据显示，受国内疫情及国际大宗商品价格持续上涨等因素影响，4月份全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.1%，涨幅虽比上月扩大0.6个百分点，但仍处在合理区间。

在我国CPI“篮子”商品中，食品占比较高，4月份食品价格由上月同比下降1.5%转为上涨1.9%，推高当月CPI涨幅。

具体来看，4月份，因疫情期间物流成本上升，加上部分地方“囤货”需求增加，鲜菜、鲜果、鸡蛋和薯类价格同比分别上涨24%、14.1%、13.3%和11.8%，涨幅比上月均有扩大；随着生猪产能逐步调整、中央冻猪肉储备收储工作有序开展，猪肉价格同比降幅比上月收窄8.1个百分点。

受国际市场油价震荡上涨影响，4月份国内油价明显上涨。当月，汽油、柴油和液化石油气价格同比分别上涨29%、31.7%和26.9%。

不过，扣除食品和能源价格的核心CPI稳中有降。4月份核心CPI同比上涨0.9%，涨幅比上月回落0.2个百分点。

从全国工业生产者出厂价格指数（PPI）看，尽管国际大宗商品价格高位运行，但各地区各部门贯彻落实保供稳价决策部署，4月份PPI同比上涨8%，涨幅比上月回落0.3个百分点。

CPI与PPI“剪刀差”进一步收窄。2021年全年二者“剪刀差”为7.2个百分点，4月份降至5.9个百分点，这意味着上下游价格走势更趋协调。

“4月份，在国际通胀水平居高不下的背景下，国内民生商品和大宗商品保供稳价效果持续显现，物价总水平继续运行在合理区间。”中国宏观经济研究院综合形势研究室主任郭丽岩说。

专家分析，受疫情冲击、国际地缘政治冲突加剧、猪肉价格逐步进入上行周期等因素影响，未来国内物价或将面临一定上涨压力。

围绕稳物价关键环节，日前召开的中共中央政治局会议要求，“做好能源资源保供稳价工作，抓好春耕备耕工作”“组织好重要民生商品供应”。

自今年5月1日至2023年3月31日，对所有煤炭实施税率为零的进口暂定税率；加快煤炭优质产能释放，明确煤炭领域经营者哄抬价格行为；中央财政安排下拨200亿元对实际种粮农民发放一次性补贴……

应对稳物价面临的新挑战，近段时间以来，我国坚持综合施策、精准调控，采取一系列有效措施，保障国内能源和粮食价格总体稳定。

“要继续实施大宗商品保供稳价政策，激发市场潜能，推动政府、生产企业、流通企业成本共担，贯彻落实好中央和地方政府对下游中小微企业扶持措施，缓解大宗商品价格传导压力。”中国价格协会副会长许光建说。

当前，疫情防控工作正处于关键时期，保障民生商品供应充足、价格稳定十分重要。

“要特别重视保障疫情中高风险地区的物资供应，充分利用疫情防控部门的流调信息进行跨区域甚至跨省域物资调配，避免疫情中高风险地区因供给不足出现物价异常波动。”许光建说，要进一步落实好社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，缓解物价上涨对当地困难群众基本生活的影响。

北京针对米面粮油、耐储运蔬菜等物资，准备至少一个月的储备量，并且定期更换耐储运蔬菜；广州为物资配送车辆发放通行证，保障物资供应不中断；河北一些地方协调各大商超加大补货频次，动态储存蔬菜、肉类等民生物资……

“随着鲜活农副产品应季上市量增大，部分疫情地区物流配送的卡点堵点正加快打通并已取得阶段性成效，保持重要民生商品价格稳定的基础将更加牢靠，国内CPI有望继续运行在合理区间。”郭丽岩说。

(责编：杨光宇、牛镛)

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