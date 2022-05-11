人民网北京5月11日电（记者车柯蒙）为确保留抵退税政策落准落好，5月11日，国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局在北京召开全国六部门联合打击骗取增值税留抵退税工作推进会。税务总局党委书记、局长王军，公安部党委委员、副部长陈思源，最高人民检察院检察委员会副部级专职委员张志杰，海关总署党委委员、副署长张际文，中国人民银行党委委员、副行长刘国强，国家外汇管理局党组成员、副局长宣昌能出席会议并讲话。

会上，税务总局介绍了大规模留抵退税政策最新落实情况。大规模留抵退税政策是党中央、国务院审时度势，应对国际国内严峻复杂形势、稳定宏观经济大盘采取的关键性举措。4月1日政策实施以来，全国税务系统在各地党委政府的关心指导下，在财政、人民银行国库等部门的大力支持下，确保了政策快速顺利落地。4月1日至5月10日，已有9138亿元留抵退税款退至149.5万户纳税人账户，其中，中小微企业户数占比99.3%，退税金额占比72.7%，再加上一季度继续实施此前出台的留抵退税老政策退税1233亿元，1月1日至5月10日，共有10371亿元退税款退到纳税人账户，为企业纾困解难、提振市场主体信心发挥了重要作用。4月25日，税务总局召开全国税务系统留抵退税政策落实推进会，部署各地税务机关进一步加快留抵退税进度，全力以赴抓政策尽快兑现。5月10日，税务总局会同财政部、人民银行召开新闻发布会，通报了留抵退税政策落实情况，共同部署进一步采取有力措施，凝聚合力推动政策加速落地，使之成为市场主体的“及时雨”、经济发展的“助推器”。

会议强调，要提升政治站位，深刻认识严厉打击骗取留抵退税工作的重要性。留抵退税政策实施以来，六部门协同联动，对骗取留抵退税违法犯罪行为坚持露头就打、打早打小、打准打狠，取得初步成效。4月1日至5月10日，已立案检查涉嫌骗取留抵退税企业1800余户，已查实448户企业存在骗取或违规取得留抵退税，涉及留抵退税款8.22亿元，已公开曝光骗取留抵退税案件74起，释放严查重处骗取增值税留抵退税违法行为的强烈信号。当前，大规模留抵退税政策落实已进入攻坚决战期，严厉打击骗取留抵退税是坚决贯彻落实党中央、国务院重大决策部署的政治要求，是充分发挥六部门职能、营造公平公正市场竞争环境的法治要求，是确保最大限度发挥留抵退税政策红利正效应的必然要求。要进一步提升政治站位，从增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的高度，把严厉打击骗取留抵退税违法犯罪作为一项重大政治任务抓紧抓好。

会议强调，要认清严峻形势，充分认识严厉打击骗取留抵退税工作的紧迫性。一是充分认识到骗取留抵退税链条更短，严查重处愈早愈好。要进一步提升打击的时效性，早发现、早阻断、早打击，以“更快速度”将骗取留抵退税违法犯罪行为遏制在早期阶段。二是充分认识到留抵退税政策提速，严打骗退刻不容缓。中央政治局会议要求加快已定助企纾困政策的落实进度，国务院也作出部署，留抵退税政策上半年要大头落地。这就要求对骗取留抵退税行为快查快打快办快结，确保这一政治任务精准平稳落地。三是充分认识到强烈震慑尚待巩固，严厉打击势在必行。当前打击骗税形势依然严峻，需要六部门更加务实协作，发挥各自优势，形成打击合力，进一步织密筑牢严厉打击骗取留抵退税的法治之网。

会议要求，要精诚合作共治，不断增强严厉打击骗取留抵退税工作的协同性。要紧紧依靠地方党委政府，认真落实六部门《关于做好常态化打击虚开骗税违法犯罪工作的指导意见》，坚持不懈把打击“假企业”“假出口”“假申报”工作引向深入，持续扩大战果。要把打击骗取留抵退税作为六部门当前常态化打击工作的重中之重，提升打击精度，加快打击速度，拓展打击维度，加大处罚力度，护航留抵退税政策落准落好。要加强组织领导，着力健全六部门联合推送案源、联合查办案件、联合督办大案、联合专项行动等工作机制，形成更强劲的工作合力。要聚焦团伙式、跨区域、虚开发票虚增进项骗取留抵退税等违法犯罪行为，加强联合研判和情报导侦，以零容忍的态度坚决予以打击，形成打击骗取留抵退税的压倒性态势。要强化协同联动，积极推动六部门逐步实现常态化、制度化数据共享，加大信息整合和情报分析力度，努力实现对骗取留抵退税违法犯罪行为的全链条、一体化打击。要分类分级开展典型案件曝光，不断强化对不法分子的警示震慑。

税务总局要求，各级税务部门要积极主动向地方党委政府和各有关部门汇报沟通、争取支持。要与财政、人民银行国库等部门加强协作，努力做到退税退得快、退得好。要与公安、检察、海关、人民银行、外汇管理等部门加强合作，努力做到骗税打得准、打得狠。同时，各级税务部门要进一步加强审核把关，完善内控机制，着力防范骗税风险。要加大督察力度，依法依纪处理失职失责行为。对内外勾结、通同作弊骗取留抵退税等行为，深入开展一案双查，发现一起、查处一起、依法严惩、绝不姑息。要以案说法，教育警示税务干部履职尽责、遵纪守法。

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