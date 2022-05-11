人民网北京5月11日电（记者车柯蒙）记者从国家税务总局了解到，4月1日大规模增值税留抵退税政策实施以来，税务部门从严从重打击骗取留抵退税违法行为，为大规模增值税留抵退税政策落实落地保驾护航。

近日，在前期已曝光68起典型案件基础上，税务总局再曝光6起骗取留抵退税典型案件。

四川查处一虚开团伙骗取留抵退税案件。四川省遂宁市税务稽查部门根据线索，联合公安部门依法查处了一虚开团伙骗取留抵退税案件。经查，该团伙成立空壳公司对外虚开增值税专用发票价税合计4.32亿元，同时为多家下游企业虚增进项税额、骗取留抵退税提供便利。税务稽查部门已依法追回3户受票企业骗取的留抵退税款共计66.28万元，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟分别处1倍罚款。目前，税务机关正对涉案企业下游可能继续利用虚开的增值税发票骗取留抵退税的企业开展深入检查。公安机关已对10名犯罪嫌疑人采取了刑事拘留等强制措施。

贵州查处一虚开团伙骗取留抵退税案件。贵州省遵义市税务稽查部门根据线索，联合公安机关依法查处一虚开团伙骗取留抵退税案件。经查，该虚开团伙采取“票货分离”等手段虚开增值税专用发票价税合计3.5亿元。稽查部门已阻断2户受票企业利用接受虚开发票骗取留抵退税17.6万元，并对涉案企业下游可能继续利用虚开发票骗取留抵退税的企业开展深入检查。公安机关已抓获该虚开团伙5名犯罪嫌疑人。

广东查处一商贸企业骗取留抵退税案件。广东省佛山市税务稽查部门根据税收大数据分析线索，依法查处了佛山瓯佛金属材料有限公司骗取留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税402.54万元。佛山市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，处1倍罚款。

云南查处一商贸企业骗取留抵退税案件。云南省昆明市税务稽查部门根据税收大数据分析线索，依法查处了昆明国立维通电梯有限公司骗取留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税122.32万元。昆明市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。

内蒙古查处一起利用关联企业骗取留抵退税案件。内蒙古自治区赤峰税务稽查部门根据税务总局稽查局下发案源线索，依法查处了赤峰鑫恩商贸有限公司骗取留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税10.19万元。赤峰市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。

湖南查处一起汽车销售服务企业骗取留抵退税案件。湖南省娄底市税务稽查部门根据湖南省税务局推送大数据筛选的疑点线索，依法查处了娄底天利汽车销售服务有限公司骗取留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税64.7万元。娄底市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。

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