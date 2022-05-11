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长征七号运载火箭控制系统有啥用？入轨精度十环水平

2022年05月11日20:54 |
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“中国空间站等你来出差”系列航天思政课今天继续开讲！本期邀请到长征七号运载火箭控制系统设计师王光辉，与海口实验中学的同学们一起，讲讲长征七号运载火箭背后的故事！

长征七号运载火箭的控制系统有几大功能，首先是控制火箭可靠而稳定地飞行；其次准确发出时序控制指令；另外一大功能是准确制导火箭，将飞船精准地送入到预定的轨道中。长征七号运载火箭执行的是空间站任务，对火箭运载能力和入轨精度要求非常高。如果把火箭发射比作“打靶”，长征七号运载火箭每次发射入轨精度都是十环水平。（ 总台记者 陈龙 三沙卫视 编辑 汪晓凇 剪辑 张思洋）

来源：央视新闻客户端

(责编：杨光宇、牛镛)

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