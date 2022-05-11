新华社北京5月11日电 题：全国统一式样重点物资运输车辆通行证“使用指南”来了！

新华社记者叶昊鸣、胡锐

今年4月份，全国逐步开始启用统一式样重点物资运输车辆通行证。目前，已有27个省份陆续启用了统一式样的通行证，在保障重点物资运输中发挥了积极作用。

但在通行证推行使用的过程中，有些货车司机反映申领办理不方便，还有一些在防疫检查过程中存在持证车辆受阻情况。针对上述情况，在11日召开的国务院政策例行吹风会上，交通运输部运输服务司有关负责人韩敬华给出了通行证的“使用指南”。

所有货车都要办理通行证吗？

“不是所有货运车辆都需要办理通行证，对于运输起讫地两端都不在涉疫地区，或者承运的不是重点物资的车辆，不需要申领、办理和使用通行证。”韩敬华说。

韩敬华介绍，作为应急状态下，重点地区在特殊时段为保障重点物资跨区域运输所发放的调运凭证和保供证明，通行证的核心目的在于保障涉疫地区重点物资车辆快速便捷通行，“并不取代疫情防控的基本要求。”

通行证保障的是重点物资运输，重点物资主要包括哪些？

“具体包括医疗和防控物资，生活必需品、政府储备物资、邮政快递等民生物资，农业、能源、原材料、重点工业品等重要生产物资，以及重点外贸企业物资运输。”韩敬华说。

韩敬华强调，在符合防疫要求的前提下，各地不得以车辆未持有通行证为由限制车辆通行，对于持有通行证的车辆，各地应当采取有效措施保障车辆优先快速通行。

通行证怎样发放？

哪些部门负责发放通行证，这是不少货车司机关心的重点。韩敬华表示，启用通行证的地区，由所在地的发展改革、工业和信息化、公安、交通运输、商务、农业农村等部门，分行业、分领域向申领单位发放。

“考虑到重点物资需求单位和保供企业等收发货单位，具体掌握着物资的供需状况、调运需求、路线安排和时间要求等，通行证由这些收发货单位统一申领办理后，再由其组织货运企业、个体司机等承运单位来具体实施运输。”韩敬华说。

通行证在发放、使用、管理环节有哪些要求？

“通行证的发放部门和使用单位均需严格落实疫情防控要求。”韩敬华说。

在证件发放环节，韩敬华表示，发证单位需严格审核办证单位、承运单位疫情防控举措的落实情况，同时在车辆发运环节，办证单位也需将通行证有关信息及时推送目的地收发货单位进行报备。

针对货车司机普遍关注的行程码问题，韩敬华也给出了目前的政策措施——

如果行程码绿色不带*号，必须立即放行；

如果行程码绿色带*号的，符合48小时内核酸检测阴性证明、健康码正常、行程卡绿色，要立即放行，不得层层加码。“可由收发货单位对防疫检测点至目的地实施闭环管理、点对点运输，落实疫情防控措施。”

通行证在发放、使用方面采取了严格措施，在管理方面，也采取了更加严格的措施。韩敬华表示，对重点物资运输车辆通行证，实行熔断机制，对因疫情防控要求落实不到位造成疫情传播扩散的，要暂停对收发货单位和承运单位办理通行证。

(责编：杨光宇、牛镛)