下达2125亿元！财政部加快推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化
2022年05月11日21:44 | 来源：新华网
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新华社北京5月11日电（记者申铖）记者11日从财政部了解到，财政部近日下达义务教育相关转移支付资金2125亿元（不含教师工资），引导和支持地方落实“双减”政策，提高义务教育经费保障水平，深入推进薄弱环节改善与能力提升工作，加强教师队伍建设，提高教育教学质量。
其中，安排1391亿元，支持地方巩固落实义务教育经费保障机制，提高国家规定课程循环教科书更新配给比率。安排300亿元，支持地方深入推进薄弱环节改善与能力提升工作，持续改善农村学校基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，提升学校办学能力等。安排262亿元，支持地方实施好学生营养改善计划，落实每生每天5元的营养膳食补助标准，持续改善欠发达地区学生营养健康状况。
此外，继续实施“特岗计划”“国培计划”、银龄讲学计划、乡村教师生活补助等政策，支持农村学校多渠道补充优秀师资，优化教师队伍结构，提升教师教学能力水平。
(责编：杨光宇、牛镛)
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