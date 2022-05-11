新华社北京5月11日电 题：疫情多点散发，交通物流如何保通保畅保民生？

新华社记者叶昊鸣、胡锐

交通物流运行畅通，关系着人民群众“菜篮子、米袋子”等重点民生物资供应，关系着能源、原材料等重要生产资料供应，也关系着广大货车司机的生计生活。11日，围绕如何保通保畅保民生等社会热点问题，交通运输部有关负责人进行回应。

让货车跑起来，让物流通起来

公路交通是支撑经济社会发展的“大动脉”，南来北往的货车是保障“大动脉”正常运行的关键。但近一段时间以来，受疫情影响，很多货车司机在运输途中遇到停车难、核酸检测难、吃饭难、通行难等问题。

司机要动起来，货车要跑起来，货运物流才能通起来。围绕货车司机遭遇的问题，交通运输部公路局有关负责人王太给出了解决措施：

针对停车难的问题，在公路服务区通过优化停车位布局、设置潮汐车位等方式，合理增加货车停车位，同时加密保安巡逻频次，最大限度防范偷油偷货等违法行为。

针对核酸检测难的问题，在车流量大的高速公路服务区、收费站广场等场所，加密设置核酸检测点，同时鼓励具备条件的地区提供免费核酸检测服务。

针对吃饭难的问题，加大服务区物资储备力度，并鼓励具备条件的服务区，提供价廉、量足、味美的“爱心餐”外卖打包服务。

为减少病毒传播扩散的风险隐患，王太表示，交通运输部进一步优化高速公路收费站现场服务，同时引导公众自主自愿安装使用ETC，尽可能减少使用通行介质和现金交费。

切实保障好群众“菜篮子”供应，确保新冠疫苗运输车辆免费不停车快捷通行，全力保障能源、粮食等重点生产生活物资运输车辆优先便捷通行，重点做好电煤运输公路服务保障……一条条“绿色通道”正在逐步畅通。

“如果货车司机在运输过程中遇到过度防疫等问题，请及时拨打12345、12328等热线电话，地方政府及其交通运输等部门将及时予以跟踪并进行协调，推动问题解决。”王太说。

全力做好重点区域物流保通保畅工作

当前疫情多点散发，拥有汽车制造、生物医药、集成电路等重点产业集群的长三角地区，疫情形势依然严峻。

“全力以赴做好长三角等重点区域的物流保通保畅工作。”交通运输部安全总监李国平说。

重点涉疫地区，首要保民生物资稳定供应。

李国平表示，交通运输部推动在上海及周边地区建设启用了6个应急物资中转站，同时推行“一证登记、一证审核、一证通行”，实现“快速查验、快速检测、快速通行”，充分发挥通行证在民生物资运输中的重要作用。

国家公布的重点企业供应链“白名单”企业，有相当一部分在长三角地区。“对于纳入‘白名单’的这些企业，我们都是采取优先运力支持、优先检测服务、优先安排装卸、优先配送等服务，着力保障重点企业生产经营稳定。”李国平说。

保重点枢纽正常运转，加强长三角地区协同联动。李国平介绍，针对浦东机场集疏运不畅问题，交通运输部会同有关单位开展每日调度，提升浦东机场货邮运输量。“5月10日，浦东机场货邮吞吐量是5938吨，较4月18日增长133%。”

除了长三角地区，针对近期北京市疫情防控形势，李国平表示，目前已及时优化调整公交路线，关闭部分地铁站点，对进京的货车司机实行免费核酸及抗原检测，指导天津、河北重启11个环京高速公路核酸检测点。“提前谋划预留物资中转场站，切实做好首都地区物资供应保障。”

解决“最后一公里”和“最后100米”难题

交通“大动脉”要畅通，物流微循环也要有保障，但当前部分城市配送“末端不畅”问题依然较为突出。交通运输部运输服务司有关负责人韩敬华表示，为加快畅通物流微循环体系，交通运输部指导涉疫地区，推动符合防疫要求的邮政快递分拨中心、营业网点和从业人员有序复工复产。

一系列具有针对性的措施正在积极部署中：

促复工——对已关停的邮政快递分拨中心、营业网点、快递服务站等，在符合防疫要求并严格落实疫情防控措施的前提下有序解封；对承担防疫物资、民生物资和重要生产生活物资中转配送任务的，实行优先解封；居家隔离的物流配送从业人员在满足当地防疫要求的前提下，推动尽快返岗复工。

保运转——尽量将物流配送节点网点划在封控区外；不得擅自关停位于封控区、管控区和防范区之外的物流配送节点网点；在防范区、管控区范围内确需关停负责中转省际、市际生产生活物资和邮件快件的，需按程序分别提请省级、市级联防联控机制批准。

优通行——及时向社会公布辖区内货车通行管控政策措施，对符合要求的物流配送车辆不得随意限制通行；推动各地加快建立负责城市保供任务的商贸流通、物流配送和邮政快递企业名单，对纳入名单的企业优先办理市内车辆通行证明。

强衔接——加快建设启用应急物资中转站、接驳点和分拨场地，优化甩挂、接驳等运输组织方式，保障城市各类物资供应。

“积极发挥骨干物流企业的专业力量和市场资源，努力解决物流配送‘最后一公里’和‘最后100米’难题。”韩敬华说。

(责编：杨光宇、牛镛)