新华社北京5月11日电（王雨萧、欧立坤）自今年4月1日实施大规模留抵退税政策以来，截至5月10日，已有9138亿元留抵退税款退至149.5万户纳税人账户。加上一季度实施老的留抵退税政策退税1233亿元，今年1月1日至5月10日，共有10371亿元退税款退到纳税人账户。

这是记者从11日召开的全国六部门联合打击骗取增值税留抵退税工作推进会上获悉的。

国家税务总局有关负责人介绍，大规模留抵退税政策实施以来，国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局等六部门协同联动，推动政策加速落地，同时对骗取留抵退税违法行为“露头就打”。4月1日至5月10日，已立案检查涉嫌骗取留抵退税企业1800余户，查实448户企业存在骗取或违规取得留抵退税，涉及留抵退税款8.22亿元，公开曝光骗取留抵退税案件74起。

国家税务总局有关负责人强调，各级税务部门要进一步加强审核把关，着力防范骗税风险。对内外勾结、通同作弊骗取留抵退税等行为，深入开展一案双查，发现一起、查处一起、依法严惩、绝不姑息。

(责编：杨光宇、牛镛)