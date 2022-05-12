新华社北京5月11日电 题：国务院部署系列举措稳住经济大盘

新华社记者吴雨、魏玉坤

财政货币政策以就业优先为导向、进一步盘活存量资产、阶段性免除经济困难高校毕业生国家助学贷款利息并允许延期还本……11日召开的国务院常务会议部署一系列举措，着力稳住经济大盘。

受新一轮疫情、国际局势变化的超预期影响，4月份经济新的下行压力进一步加大。此次会议指出，要贯彻党中央、国务院部署，坚定信心，正视困难和挑战，着力稳住经济大盘，为统筹做好各项工作提供基础，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

“今年经济社会发展任务重、挑战多，要把稳增长放在更加突出的位置，其中要突出抓好稳就业与稳物价，保持经济运行在合理区间。”国务院发展研究中心研究员龙海波说。

会议提出，财政、货币政策要以就业优先为导向，退减税、缓缴社保费、降低融资成本等措施，都着力指向稳市场主体稳岗位稳就业，以保基本民生、稳增长、促消费。要进一步研究运用多种政策工具，调动地方积极性并压实责任，切实稳岗位稳就业。

国家助学贷款是保障经济困难家庭学生公平接受高等教育的一项重要制度。今年高校毕业生人数创历史新高，为帮扶他们减负和就业，会议决定，免除今年及以前年度毕业生今年应偿还的国家助学贷款利息，免息资金由国家财政承担；本金可申请延期1年偿还，不计复利。预计免息20多亿元、延期还本50多亿元，惠及400多万毕业生。

当前，我国基本民生需求品供应是充裕的，但不可掉以轻心。在确保物价稳定方面，会议提出，要抓实粮食生产，确保粮食产量和供应稳定，夯实稳物价基础。在做好疫情防控同时进一步畅通物流特别是重点地区物流，维护产业链供应链稳定。

国务院发展研究中心市场经济研究所副研究员王立坤说，粮价是百价之基。当前要切实保障粮食生产，推动粮食丰收为稳物价、防通胀奠定坚实基础。

另外，在确保能源正常供应方面，会议提出，在前期向中央发电企业拨付可再生能源补贴500亿元、通过国有资本经营预算注资200亿元基础上，再拨付500亿元补贴资金、注资100亿元，支持煤电企业纾困和多发电。要优化政策、强化协调，安全有序释放先进煤炭产能。决不允许出现拉闸限电。

“要继续实施大宗商品保供稳价政策，激发市场潜能，推动政府、生产企业、流通企业成本共担，贯彻落实好中央和地方政府对下游中小微企业扶持措施，缓解大宗商品价格传导压力。”中国价格协会副会长许光建说。

会议还提出，对当前有困难的企业和职工，给予住房公积金政策支持。今年底前企业申请即可缓缴，职工正常提取公积金和申请公积金贷款不受影响，预计减缓企业负担900多亿元。抓紧研究养老保险费缓缴政策扩围、延长实施期限的措施，指导地方对中小微企业、个体工商户水电气等费用予以补贴。

盘活基础设施等存量资产，有利于拓宽社会投资渠道和扩大有效投资、降低政府债务风险。会议指出，要鼓励通过发行不动产投资信托基金等实施盘活。指导地方拿出有吸引力的项目示范，对参与投资的各类市场主体一视同仁。要完善市场化运营机制，提高项目收益水平。要坚持市场化法治化原则，公开透明确定交易价格。

(责编：杨光宇、牛镛)