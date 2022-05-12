本报记者 王 观

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为确保大规模增值税留抵退税政策落实落地，经报国务院批准，财政部、税务总局、中国人民银行成立了三部门会商机制。留抵退税政策落实情况如何？三部门为高效推进政策落实主要采取了哪些具体措施？

国家税务总局最新发布的数据显示，4月1日至5月10日，已有9138亿元留抵退税款退至149.5万户纳税人账户，再加上一季度继续实施此前出台的留抵退税老政策退税1233亿元，1月1日至5月10日，共有10371亿元退税款退到纳税人账户，助企纾困的政策效应已经开始显现。

据悉，为确保大规模增值税留抵退税政策落实落地，经报国务院批准，财政部、税务总局、中国人民银行成立了三部门会商机制。目前，留抵退税政策落实情况如何？三部门为高效推进政策落实主要采取了哪些具体措施？三部门近日联合举行留抵退税新闻发布会回应了普遍关注的问题。

中小微企业是受益主体，制造业等行业受益明显

实施增值税大规模留抵退税，是新的组合式税费支持政策的主要内容，是今年稳定宏观经济大盘的关键性举措，全年新增留抵退税约1.5万亿元。

“今年实施的留抵退税政策安排有以下特点：一是优先安排小微企业，加大小微企业增值税留抵退税政策力度；二是重点支持制造业等行业，全面解决制造业等行业留抵税额问题；三是加快退税工作进度，让企业更早受益。”财政部税政司司长贾荣鄂表示，财政部密切跟踪经济运行情况，及时优化政策落实举措，推动政策尽快落地生效。在狠抓小微企业留抵退税落实进度方面，要求各级财政部门建立健全工作机制，与税务等部门密切配合，上下协同，强化资金保障，简化退税审核程序，加快留抵退税办理进度。在提前中型企业退税实施时间方面，此前已发通知将中型企业存量留抵退税实施时间由2022年三季度，提前至5月1日实施、6月30日前集中退还。

税务总局货物和劳务税司司长谢文表示，税务部门积极作为，建好机制抓落实、科学统筹提进度，建立纳税人留抵退税情况动态台账，逐户摸清退税底数，按日跟踪分析各地退税数据，按旬评估分析退税进度，抓牢4月份集中退还微型企业存量留抵税额这一关键节点，及时提示提醒纳税人尽快申请享受留抵退税。

数据显示，4月1日至5月10日，已到纳税人账户的9138亿元留抵税款中，中小微企业户数占比99.3%，退税金额占比72.7%。享受存量和增量留抵退税的“制造业”“电力、热力、燃气及水生产和供应业”“交通运输、仓储和邮政业”“科研和技术服务业”“软件和信息技术服务业”“生态保护和环境治理业”6个行业受益明显。

主动作为、多措并举，确保退税款及时退付

据介绍，为保障财政支出强度，支持税务部门加快办理留抵退税，人民银行靠前发力，根据退税进度，加快向中央财政上缴利润的节奏，今年以来，已累计上缴结存利润8000亿元，全年上缴利润将超1.1万亿元，为退税资金保障打下坚实基础，直接增强财政可用财力，进一步激发微观主体活力。

人民银行国库局局长董化杰介绍，4月18日，人民银行、外汇局出台了加强金融服务、加大支持实体经济力度的23条政策举措，其中专门强调要落实好增值税留抵退税政策，畅通退税资金拨付、退付通道。同时，人民银行充分利用国库信息化系统，实现退税业务全链条无纸化办理。各级国库及时拨付留抵退税专项转移支付补助资金，有效增强了基层退税资金保障能力；提高国库审核监督效率，做到退税业务“即来、即审、即办”，确保退税资金账目清晰、流向准确，安全、快速退到申请人账户。

为保障基层应退税款及时退付、财政运行不受影响，今年以来，财政部通过特定国有金融机构和专营机构近年结存利润，安排支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付1.2万亿元，包括新出台留抵退税政策专项资金6200亿元、其他退税减税降费专项资金3000亿元、补充县区财力专项资金2800亿元。中央财政将专项资金纳入直达资金范围，实行单独调拨。其中，列入2022年预算的8000亿元转移支付资金已分别于3月21日、4月14日分批下达。

财政部预算司司长王建凡说，预算下达后，财政部督促指导各省级财政部门对退税规模较大、财政相对困难的县区制定针对性财力保障方案，特别是退税额度超过自身财力水平的重点县区，要予以密切关注，开展一对一辅导，确保这些县区在做好退税资金保障的同时，实现财政平稳运行，“三保”保障不出问题。比如，辽宁、内蒙古等地统筹中央补助和自有财力，对退税规模较大、财政运行较为困难的县区留抵退税给予100%补助。

为确保退税资金及时拨付，各级财政部门切实采取有效措施加大库款调拨力度。江苏依托预算管理一体化系统创建增值税留抵退税预警模块，对库款动态保障倍数低、申报退税计划大于库款余额、实际退税金额大于专项资金调拨的情况及时预警，并在1天内快速精准调度库款确保基层退税资金需求；陕西调整完善增值税留抵退税省以下分担机制，省级财政统一垫付留抵退税地方分担50%部分，确保及时足额退付。

既推动政策直达快享，也从严打击骗税违法行为

自大规模增值税留抵退税政策公布以来，税务总局充分利用各类渠道，对纳税人进行宣传辅导，推动“政策找人”、直达快享。以“税收优惠促发展 惠企利民向未来”为主题，开展第三十一个全国税收宣传月活动，并将宣传月活动延长至5月底，重点宣传留抵退税政策。打造全国统一的宣传辅导标签体系，通过电子税务局直接将留抵退税优惠政策精准推送至纳税人，今年以来已惠及纳税人1059万户次。5月，还将重点指导各省份主管税务机关，根据最新的企业清册，完成企业法人、财务人员、办税人员等的分类辅导。

税务总局纳税服务司司长韩国荣介绍，为了让纳税人更快更便利地享受留抵退税政策，税务部门大力推进“非接触式”办税方式，通过不断优化电子税务局功能，让纳税人“足不出户”即可享受优惠政策。税务总局还建立了快速反应机制，设立100个留抵退税工作直联点，畅通问题反映渠道，确保纳税人便利、快捷享受留抵退税红利。

留抵退税是给企业真金白银的支持，既应便捷高效为守法纳税人办理退税，又要精准严密防范骗取留抵退税行为，确保退税资金精准直达符合条件的企业。

税务总局督察内审司司长邓勇表示，税务部门一方面在公安等部门大力支持下，从严从重打击骗取留抵退税违法行为，快速选案、从严检查、分类处理、加强曝光，建立税务总局、驻各地特派办和省市区税务局多层次、立体化的案源管理体系，力求对骗取退税的企业早分析、早发现、早立案、早查处。另一方面，严肃查处税务人员不作为、慢作为、乱作为甚至内外勾结、通同作弊等违法违纪行为，释放从严监督、依法惩处的强烈信号。下一步，将持续保持高压严打态势，加大税务稽查打击力度，对骗取留抵退税等各类违法行为做到“露头就打”，全力确保留抵退税政策落实落细、落准落稳。

《 人民日报 》（ 2022年05月12日 11 版）

(责编：杨光宇、牛镛)