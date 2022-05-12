本报记者 刘志强

“在各地区各部门共同努力下，货运物流不通不畅等问题得到初步缓解，物流主要运行指标持续向好，全国关停关闭高速公路收费站和服务区基本清零。”5月11日，交通运输部安全总监李国平在国务院政策例行吹风会上介绍了物流保通保畅工作的最新情况。

今年3月以来，国内疫情多点频发，部分地区对货车采取的管控举措，造成通行受阻、车辆滞留、物流不畅。“交通运输部认真贯彻党中央、国务院决策部署，密切部门协调、强化部省联动，推动物流保通保畅工作取得阶段性成效。”李国平介绍了相关进展：4月21日起，因疫情防控关闭的收费站持续控制在20个以内、关停的服务区持续控制在个位数以内；5月4日，首次实现临时关闭的高速公路收费站清零目标。

随着收费站和服务区全面恢复运行，物流受阻情况迅速好转，全国公路网车流量特别是货车流量持续稳步回升。李国平说，5月10日，全国高速公路流量共2187.73万辆，比4月10日增长了26.39%。其中，货车流量721.3万辆，比4月10日增长25.65%。此外，5月10日的铁路货物发送量、公路货运量、主要港口货物吞吐量较4月18日分别增长5.71%、6.16%、1.12%；上海港集装箱日吞吐量稳定在10万标箱，回升至疫情前的八成以上；上海浦东机场货邮吞吐量回升至疫情前的六成以上。

今年4月，为保障重点物资车辆快速便捷通行，我国启用了统一式样的运输车辆通行证。“目前，已有27个省份陆续启用了统一式样的通行证，为保障重点物资运输发挥了积极作用。”交通运输部运输服务司负责人韩敬华在会上特别说明，运输起讫地两端都不在疫情防控重点地区、或承运的不是重点物资的车辆，不需要申领、办理和使用通行证，“在符合防疫要求的前提下，各地不得以车辆未持有通行证为由限制通行；对于持有通行证的车辆，各地应当采取有效措施保障车辆优先快速通行。”

为保障农资和农产品运输，交通运输部近期采取了一系列措施，保障普通公路特别是农村公路“微循环”畅通。交通运输部公路局负责人王太告诉记者，经过全面排查，目前我国农村公路“微循环”总体畅通，尚未发现严重阻断问题，“下一步，将指导地方有关部门，加强协同联动，严格纠正未经批准擅自阻断挖断农村公路的行为，严格规范农村公路防疫检查点设置，优化完善管控措施，提高防疫检查效率，维护人民群众正常生产生活秩序。”

展望下一阶段工作，韩敬华认为，随着疫情形势变化，货车通行过度管控问题还可能出现反复，“我们将持续加强跟踪督导，指导各地严格落实货车通行保障举措，切实保障货车通行更顺畅。”

与此同时，交通运输部还将与有关部门一道，全力以赴做好长三角等疫情防控重点区域的物流保通保畅工作。一是保民生物资稳定供应。充分发挥通行证在民生物资运输中的重要作用，推行“一证登记、一证审核、一证通行”，实现“快速查验、快速检测、快速通行”。二是保重点企业生产经营。对于纳入重点企业供应链“白名单”的企业，采取优先运力支持、优先检测服务、优先安排装卸、优先配送等措施。三是保重点枢纽正常运转。加强长三角地区协同联动，确保上海港集疏运畅通，提升浦东机场货邮运输量。四是保城市末端物流配送。重点针对上海市内末端配送能力不足等问题，强化城市配送、邮政快递车辆城市内通行保障，推动邮件快递处理货运中心、网点有序恢复运营，支持符合条件的邮政快递员尽快复工。

《 人民日报 》（ 2022年05月12日 11 版）

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