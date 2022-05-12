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江西省人大常委会原党组成员、副主任，省总工会原主席龚建华严重违纪违法被开除党籍和公职

2022年05月12日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月11日电  （记者张洋）日前，经中共中央批准，中央纪委国家监委对江西省人大常委会原党组成员、副主任，省总工会原主席龚建华严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

　　经查，龚建华丧失理想信念，弃守职责使命，背离“两个维护”，组织“小圈子”“小团伙”，搞“七个有之”，污染政治生态，贯彻落实党中央关于工会工作的决策部署不力，私下操作劳模评选事宜，将党和国家的荣誉私相授受；违反中央八项规定精神，特权思想严重，贪图享乐，接受可能影响公正执行公务的宴请；在干部选拔任用、职工录用等方面为他人谋取利益；打探中央巡视、纪律审查事项，违规干预和插手司法活动等；大搞权力寻租和家族式腐败，利用职务便利为他人在土地出让、项目开发等方面谋利，并非法收受巨额财物。

　　龚建华严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予龚建华开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其江西省第十五次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月12日 11 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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