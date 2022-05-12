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申请试点资质  追加投资额度

国际资管机构看好中国发展

2022年05月12日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报上海5月11日电  （记者谢卫群）记者从上海市地方金融监管局获悉：尽管受到疫情影响，多家国际资管机构仍积极申请上海合格境外有限合伙人（即股权基金的出资人，QFLP）和合格境内有限合伙人（QDLP）试点，参与上海全球资产管理中心建设。这些机构表示，坚定看好上海国际金融中心未来发展，深耕中国市场中长期规划没有改变。

　　据介绍，近期先后有汉领资本、建银国际、鼎晖投资、集富亚洲（二期）等4家机构申请参与QFLP试点，贝莱德基金、安中投资两家机构申请参与QDLP试点。上海市地方金融监管局在落实疫情防控要求的同时，积极响应市场需求，通过线上评议的方式，已批准上述6家资管机构的试点资质。

　　此外，还有多家国际资管机构看好上海未来发展，计划加大在华业务，提交了追加试点额度的申请。其中，瑞信投资、品浩投资、瑞锐投资三家QDLP试点机构分别获准追加额度2亿美元、2亿美元、1亿美元，获准总额度分别达到4亿美元、4亿美元、1.5亿美元；海纳华、信旌投资两家QFLP试点机构分别追加0.7亿美元、5亿美元投资额度，获准总额度分别达到7亿美元、10亿美元。全球资管机构巨头的布局动向，表明对中国经济和上海发展充满信心。

　　上海市地方金融监管局表示，将继续会同相关单位，按照需求导向、目标导向，支持更多境内外优质资管机构在沪落地展业。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月12日 11 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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