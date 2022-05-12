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加紧健全消费品流通体系

匡贤明
2022年05月12日08:25 | 来源：中国经济网
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原标题：加紧健全消费品流通体系

消费是最终需求，是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久拉动力，事关保障和改善民生。受新冠肺炎疫情等因素影响，此前社会消费品零售总额呈现负增长，一定程度上加大了经济增长压力，消费态势由此也引发关注。继国务院办公厅出台《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》之后，最近召开的中央政治局会议又明确提出，“要发挥消费对经济循环的牵引带动作用”。一系列举措表明，面对当前形势，着力稳住消费基本盘、促进消费有序恢复发展势在必行，必须完善健全消费品流通体系，不断增强消费发展综合能力。

从消费基本盘来看，过去几年来，无论是以社会消费品零售总额衡量消费增长，还是以居民消费支出水平衡量消费增长，都呈现出较快发展态势。数据显示，从2012年到2021年，社会消费品零售总额从20.6万亿元增长到44万亿元左右，实现倍增；居民人均消费支出水平同期提升到2021年的2.4万元左右，同样实现倍增。从消费结构来看，服务型消费占支出比例呈现较为稳定的升级态势。从趋势来看，未来几年我国消费市场仍有较大潜力，尤其是以服务型消费为重点的消费结构升级还存在较大空间。

而近期我国消费增速受到一定影响，一个重要因素是消费品流通体系出现了问题。受疫情影响，消费特别是接触型消费恢复较慢，中小微企业、个体工商户和服务业领域面临较多困难。与此同时，3月以来，物流业下行压力加大，新订单、业务量指数回落幅度较大，消费品供给能力亟需提升。因此，不论是推动消费结构升级，还是统筹疫情防控与经济社会发展，一个重要抓手就是加快健全消费品流通体系。

一要健全基本消费品流通体系，做好保供稳价。在整个市场流通体系当中，流通的韧性是一个关键要素。要在各大中城市科学规划建设一批集仓储、分拣、加工、包装等功能于一体的城郊大仓基地，适当结合城镇消费品流通体系建设与应急体系建设，加快建立健全生活物资保障体系，畅通重要生活物资物流通道。确保应急状况下及时就近调运生活物资，切实保障消费品流通不断不乱。

二要健全农村消费品流通体系，充分挖掘县乡消费潜力。目前，我国农村消费潜力尚未完全释放出来。推动优质消费品下乡，可以满足农村居民的消费需求，又可以形成重要的增长动力。要建立完善县域统筹，以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的县域商业体系，加快健全农村流通网络，以电商为重点，鼓励大型电商、邮政、快递和商贸流通企业延伸供应链，使优质消费品能更快捷地进入农村消费市场。

三要加快降低消费品流通成本。以物流成本为例，今年一季度，全社会的物流总费用比2021年同期略有增加。要加快落实相关部门提出的“确保车辆通行证应发尽发、快申快办、全国互认，确保政策执行不留死角和盲区”，尽最大努力帮助交通运输企业纾困解难。

【作者系中国（海南）改革发展研究院经济研究中心研究员】

(责编：罗知之、陈键)

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