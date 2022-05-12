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挖掘出口退税助企功能

蓝庆新
2022年05月12日08:25 | 来源：中国经济网
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原标题：挖掘出口退税助企功能

日前国家税务总局等十部门发布的《关于进一步加大出口退税支持力度促进外贸平稳发展的通知》，再一次释放政策红利，通过出口退税支持优化出口企业营商环境，为出口发展和外贸平稳运行提供了重要保障。

作为提升企业国际市场竞争力的重要手段，出口退税可以减轻企业负担，增加出口创汇能力。受新冠肺炎疫情全球蔓延、国际地缘政治动荡等多重因素影响，2022年一季度，我国出口依然表现出强劲韧性，凸显了出口竞争能力和潜力。但也应看到，一季度出口增长率同比和环比双降，出口企业尤其是中小外贸企业面临的困难仍然不容忽视，稳出口任务面临挑战。

进一步挖掘出口退税全方位服务企业的功能，为出口企业带来更好的发展环境与制度保障，应从多方面施策。

首先，要强化服务能力。商务、海关、税务等部门应协同开展国际市场趋势、企业出口情况和退税服务水平方面的调研，精准了解外贸企业存在的困难以及现有退税政策存在的问题，瞄准堵点难点，制定差异化的区域、行业、贸易等退税政策，采取“免征、抵扣、退税”相结合的灵活措施，缩短企业退税时间，降低企业负担。

其次，要丰富服务手段。扶持外贸综合服务企业发展，制定完善考核标准，推动其更好地为出口企业实施个性化退税相关服务。加强对跨境电商、市场采购贸易和海外仓出口等新型外贸模式的退税服务，对相关企业进行专业化涉税服务辅导。扩大数字化手段应用，开发出口退税信息网络化系统，推广出口退税备案单证数字化管理模式，实现从企业申报、部门审核到退税实施全过程无纸化和便捷化，简化核查手续，加快退税到账速度。

再次，要拓展服务外延。发挥金融服务外贸企业尤其是中小企业的功能，完善出口退税账户质押贷款措施，开发多形式、低成本的出口退税融资产品。运用区块链技术将退税系统、银行融资系统、海关信用等级和出口退税企业分类管理等级系统相链接，精准把握企业融资需求和退税信息，切实解决中小外贸企业融资难、融资贵的问题。

最后，还要加强服务保障。涉税的商务、海关、税务等部门应强化沟通协调，建立覆盖全国、统一完整的报关、结关、退税数据系统和监督系统，提高退税相关信息的透明度，使出口企业清晰了解相关问题，提出自身诉求，制订解决方案。

（作者系对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授）

(责编：罗知之、陈键)

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