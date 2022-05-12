吉蕾蕾

原标题：快递业一季度总体运行平稳

国家邮政局近日发布的2022年邮政行业经济运行情况显示，一季度，邮政行业业务总量和业务收入分别完成3354.3亿元和3268.8亿元，同比分别增长10.7%和10.0%。其中，快递服务企业业务量累计完成242.3亿件，同比增长10.5%；业务收入累计完成2392.8亿元，同比增长6.9%。

“一季度，邮政行业统筹推进疫情防控和行业发展，行业经济运行总体保持稳定发展态势。”国家邮政局发展研究中心业务研究三部副主任王岳含分析，1月至2月，行业整体保持稳健增长势头，主要指标继续保持两位数增速，总体运行平稳。

从业务类型看，一季度同城业务量累计完成29.2亿件，同比增长5.6%；异地业务量累计完成208.8亿件，同比增长12.0%；与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降0.6个百分点，而异地快递业务量的比重上升1.2个百分点，成为稳定业务增长的重要支撑。

从地区结构看，一季度，东、中、西部地区快递业务量比重分别为77.5%、15.2%和7.3%，业务收入比重分别为77.3%、13.4%和9.3%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降0.7个百分点，中部地区快递业务量比重上升0.9个百分点，西部地区快递业务量比重下降0.2个百分点。

值得关注的是，今年2月底以来，我国疫情呈现点多、面广、频发的特点，邮政快递业正常运行经受严峻考验，部分环节出现堵点，行业面临巨大下行压力。疫情发生地区行业生产作业场所封停、从业人员隔离、邮件快件积压，服务网络一度运行不畅。

国家邮政局市场监管司副司长边作栋介绍，相较于正常状态，全国快件揽收量和投递量均出现下降。3月上旬，全行业日均业务量3.36亿件，3月中旬以来，日均业务量出现下滑。以4月18日为例，全网揽收的业务量为2.61亿件，较去年同期下降6.8%。部分省际、市际快递网络停运，导致上游商家发货慢，对用户的网购体验带来一定影响。

“为打通运行堵点，保障行业畅通，促进上下游稳定，国家邮政局多次召开专题会议，对主要企业进行调度，统筹做好行业疫情防控和民生保障。”边作栋说，一方面，充分发挥行业畅通产业链、服务上下游的功能作用，保障防疫物资和生活必需品的正常运递，保障邮政特殊服务的畅通稳定；另一方面，指导企业科学调配人力、运力和场地等各方资源，加强重点地区服务保障，在做好疫情防控的基础上，全力以赴保障重点物资和人民群众基本生活物资运递，切实维护产业链供应链稳定运行。

目前，江苏、山东、河北等地的揽收量和投递量均有明显上涨。全国停运分拨中心和邮件快件积压数均大幅下降，各地累计办理邮政快递车辆通行证已超15.3万张。在吉林长春，自4月24日起，主要品牌快递分拨中心陆续复工，中国邮政、顺丰网点基本实现全部复工，“三通一达”、极兔等正逐步恢复运营。

眼下，随着各地应季水果陆续上市，在生鲜电商、网络直播、原产地直销等模式推动下，快递业务发展动能进一步释放，行业运行呈现逐步恢复态势，揽投量均超过去年同期水平。国家邮政局最新数据显示，5月6日，全行业邮快件揽收量达3.16亿件，较前一日上升2.9%；投递量达3.02亿件，较前一日上升0.3%。

王岳含表示，尽管行业发展不确定性因素增多，但邮政快递业发展韧性足、潜力大、空间广的特点仍较为明显，推动行业保持快速增长态势仍有很多有利条件。在“两进一出”工程的深入推动下，行业将进一步拓展服务领域，创造更大增量空间。

(责编：罗知之、陈键)