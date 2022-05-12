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增持、回购上市公司股票频现—

产业资本释放积极信号

彭 江
2022年05月12日08:27 | 来源：中国经济网
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原标题：产业资本释放积极信号

近日，中共中央政治局会议在分析研究当前经济形势和经济工作时指出，积极引入长期投资者，保持资本市场平稳运行。产业资本作为参与资本市场的重要力量，近期频现增持举动，在维护资本市场平稳运行方面发挥了积极作用。

增持回购频现

上海证券交易所数据显示，4月份以来，产业资本频现增持、回购上市公司股票举动。

增持是指上市公司股东从二级市场购买公司股票，因为公司股东比较了解自己公司的经营状况，增持自家公司股票，可向外界传递积极信号，有利于维护股价稳定。以沪市主板为例。4月份沪市主板披露增持相关公告共计33家次，涉及中国中铁、中国石化、中远海控、国投电力等大中型公司。共有14家公司在4月份发布新增增持计划，其中10家拟增持金额共计不低于7.5亿元，4家拟增持股份数量不低于1975万。

中国中铁披露控股股东增持计划方案称，基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心，中铁工程集团拟在未来6个月内以集中竞价方式累计增持金额不低于1.5亿元，不超过3亿元。国联股份披露控股股东及董监高增持计划，拟自2022年4月27日起6个月内，通过集中竞价、大宗交易等方式合计增持金额不低于1亿元且不超过2亿元。

回购是指上市公司通过一定的程序将流通在外的股票购买回来，减小市面上股票的流通量，增加每股的价值，是上市公司稳定股价的重要举措。4月份，沪市主板披露股份回购相关公告共计115家次，涉及中国平安、海尔智家、工业富联、恒瑞医药、上汽集团、公牛集团、三安光电等大中型公司。

4月份共有19家公司新增回购计划，拟回购金额共计不低于27.96亿元。其中，三安光电披露回购方案称，拟以自有或自筹资金回购公司股份不低于5亿元，不超过8亿元，用于实施员工持股计划或股权激励计划；公牛集团披露回购方案称，拟以自有资金回购不低于2亿元，不高于3亿元，用于实施股权激励。

回购进展方面，4月份共有79家次披露回购进展公告，在新增回购金额方面，相关公司4月份累计回购约28.52亿元。比如，正泰电器新增回购9.40亿元，截至目前已累计回购10.29亿元；三六零新增回购2.72亿元，截至目前已回购11.12亿元；用友网络新增回购2.00亿元，截至目前已回购8.03亿元。在累计回购金额方面，截至目前正在进行的回购计划已累计回购153.92亿元。龙头公司中国平安、上汽集团截至目前已累计回购38.99亿元、13.30亿元。

加快积聚力量

“在新冠肺炎疫情多点散发和国际地缘冲突双重冲击下，近期我国证券市场出现下行行情。在此背景下，产业资本应该看到中国经济发展的长远前景，积极入市，收购具有核心竞争力的企业，重组具有发展前景的产业，提升企业效率，调整产业结构，实现价值回归。”南开大学金融发展研究院院长田利辉表示。

有证券分析师认为，站在全市场来看，当前指数已经具备较强的支撑。对比历史上几个大型底部，当前市场估值具备吸引力。当前，上证综指市盈率为11.4倍，处于近5年最低水平。从大盘蓝筹指数来看，上证50、上证180整体市盈率分别为9.6倍、9.5倍，处于近5年30%分位数、10%分位数。沪市蓝筹板块不仅估值较低，也保持了一定的成长性，具有较高的投资性价比。从行业来看，上证180中金融、信息、通信行业的市盈率均创下了历史最低，其中金融行业市盈率仅6.1倍。从细分来看，多数蓝筹股兼具低估值和稳增长属性，部分个股甚至业绩成倍增长，投资价值凸显。

4月份以来频频出现的产业资本增持行为，给市场释放了一个积极信号。专家表示，产业资本出手增持，有利于公司股价的企稳，同时也代表了产业资本对A股投资价值的认可。从估值的角度来讲，目前A股的整体估值比较低，吸引了产业资本进行中长期布局。

“产业资本的动向基本上是判断市场的一个重要的风向标，当越来越多的上市公司从减持变成增持，市场的稳定就成为了可能。”英大证券首席经济学家李大霄认为，产业资本增持代表了产业资本的一个价值判断。

“产业资本入市可以提升产业资本所有者和企业家的信心。未来需要认真优化投资融资环境，便利产业资本入市和开展收购重组工作。可推动政府引导基金行动，从而切实积聚产业资本力量，扭转重点企业和有关行业发展前景。”田利辉说。

维护市场稳定

“资本市场需要各方共同维护，产业资本应避免在市场不景气时无序减持。”李大霄说，产业资本在助力资本市场稳定过程中，应避免集中、大幅、无序减持。虽然股份转让是上市公司股东的基本权利，需要予以尊重和维护；但是，集中股份转让又直接涉及市场秩序稳定与其他投资者权益保障，必须进行规范，确保转让有序进行。

专家表示，境外证券市场大多也从限售期、减持方式、减持数量、信息披露等多个方面，以“疏堵结合”的方式对大股东及董事、高管的减持行为进行规范和限制。证券监管部门应加大对违法违规减持行为的打击力度，特别是对于减持过程中涉嫌虚假信息披露、内幕交易、操纵市场等违法违规行为，严格执法，从严惩处，确保市场主体严格遵守制度规范，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，有效维护市场秩序和稳定。

持续助力资本市场稳定，除了规范减持，还需要进一步完善我国资本市场回购制度。当前A股市场回购规模仍明显偏小，上市公司回购功能的发挥以及推广应用与成熟市场相比，还具备较大发展空间。2018年11月，证监会、财政部、国资委发布《关于支持上市公司回购股份的意见》，支持各类上市公司回购股份用于实施股权激励及员工持股计划，并拓宽回购资金来源、适当简化实施程序、引导完善治理安排。

业内人士建议，进一步调整回购机制。产业资本入市主要以增持为主，回购相对较少，主要和“原则禁止，例外允许”政策相关。中证金融研究院建议，进一步放宽股票回购条件与比例，加强对信息披露和交易行为的监管，引导、规范上市公司回购行为，同时做好预期管理，加强上市公司回购正面宣传引导。

(责编：罗知之、陈键)

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