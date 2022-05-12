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央行定调下阶段政策思路——

货币政策稳增长取向更积极

姚 进
2022年05月12日08:27 | 来源：中国经济网
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原标题：货币政策稳增长取向更积极

近日，中国人民银行发布的《2022年第一季度中国货币政策执行报告》（以下简称《报告》）指出，总体来看，今年以来货币政策主动应对，靠前发力，增强前瞻性、精准性、自主性，金融服务实体经济质效不断提升。

具体来看，一季度新增人民币贷款为8.3万亿元，同比多增6636亿元，3月末广义货币（M_2）和社会融资规模存量同比分别增长9.7%和10.6%，较上年末分别上升0.7个百分点和0.3个百分点。同时，金融对科技创新、绿色发展、小微企业等重点领域和薄弱环节支持力度加大，3月末普惠小微贷款和制造业中长期贷款余额同比分别增长24.6%和29.5%。一季度企业贷款加权平均利率为4.4%，比2021年下降0.21个百分点。人民币汇率双向浮动，在合理均衡水平上保持基本稳定。3月末，人民币对美元汇率中间价为6.3482元，较上年末升值0.4%。

“整体看，一季度稳健货币政策靠前发力，总量和结构性工具配合使用，对实体经济支持力度明显增大。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为。

对于下一阶段的主要政策思路，《报告》表示，稳健的货币政策加大对实体经济的支持力度，稳字当头，主动应对，提振信心，搞好跨周期调节，坚持不搞“大水漫灌”，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，落实好稳企业保就业各项金融政策措施，聚焦支持小微企业和受疫情影响的困难行业、脆弱群体。

“与2021年四季度报告中强调‘加大跨周期调节力度’，突出‘靠前发力’的提法相比，今年一季度报告的政策基调更为积极。”东方金诚首席宏观分析师王青认为，这主要是因为本轮疫情在3月份后进入点多、面广、频发阶段，对经济运行的冲击加大。换言之，与上一季度报告发布时相比，当前经济下行压力加大，政策面稳增长取向更为明朗。

在民生银行首席研究员温彬看来，总需求不足是当前经济运行的主要问题之一，因此总量与结构性货币政策工具应并重。一方面通过降准降息进一步增强市场主体信心；另一方面更好地发挥结构性货币政策工具作用，加大对经济重点领域和薄弱环节以及受疫情影响严重行业企业的支持力度，助企纾困，稳企业保就业，助力经济运行在合理区间。

(责编：罗知之、陈键)

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