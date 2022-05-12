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货车流量一个月增长25.65%

全国货运物流不通畅问题初步缓解

齐慧
2022年05月12日08:28 | 来源：中国经济网
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原标题：全国货运物流不通畅问题初步缓解

本报北京5月11日讯（记者齐慧）国新办11日举行国务院政策例行吹风会，介绍全力做好物流保通保畅工作情况。“在各地区和各部门的共同努力下，货运物流不通不畅等问题得到初步缓解，物流主要运行指标持续向好。”交通运输部安全总监李国平表示。

据介绍，目前，全国关停关闭高速公路收费站和服务区基本清零；截至5月10日，全国高速公路货车流量为721.3万辆，比4月10日增长25.65%。5月10日，铁路货物发送量、公路货运量、主要港口货物吞吐量较4月18日分别增长5.71%、6.16%、1.12%，主要国际航空口岸货邮运输量增长约三成，邮政快递业务量增长约两成。上海港集装箱日吞吐量稳定在10万标箱，回升至疫情前的八成以上；浦东机场和白云机场货邮吞吐量回升至六成以上。

在回答经济日报记者关于重点涉疫地区物流工作安排时，李国平表示，当前长三角地区疫情防控形势依然严峻复杂，交通运输部推动在上海及周边地区建设启用了6个应急物资中转站，全力做好民生物资、重点生产物资有序中转。

一方面保重点枢纽正常运转。加强长三角地区协同联动，推动“三省一市”对上海港集卡车辆实行全链条闭环管理、“点对点”运输。另一方面保城市末端物流配送。强化城市配送、邮政快递车辆城市内通行保障，切实解决末端配送“最后一公里”的问题。

此外，对纳入重点企业供应链“白名单”的企业，交通部门采取优先运力支持、优先检测、优先安排装卸等服务，着力保障重点企业生产经营稳定。

“当前我国交通大动脉基本打通，但上海等部分涉疫地区的城市配送和邮政快递末端微循环不畅的问题仍然存在。”交通运输部运输服务司负责人韩敬华表示，交通部门指导各地分类精准实施货车通行保障措施，落实“即采即走即追”加“闭环管理”要求，切实保障货运车辆通行顺畅。

一是政策不加码。要求各地根据货运车辆和司乘人员的实际行程、是否涉疫等情况，精准实施通行管控，不得以车籍地、户籍地作为限制通行的条件。二是查验不劝返。对于司乘人员通信行程卡绿色带星号的货运车辆，在持有48小时核酸检测阴性证明、健康码绿码、体温检测正常的情况下，各地区要予以放行、不得劝返。三是检测不等待。对于司乘人员核酸检测结果超过48小时的，应采用“核酸检测+抗原检测”，抗原检测结果为阴性的，要立即放行，并实行核酸检测结果动态追踪机制。四是核酸不重检。督促各地落实货车司机核酸检测结果全国互认通用要求，有效期内禁止重复检测。

(责编：罗知之、陈键)

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