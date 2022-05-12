本报记者 訾谦

原标题：交通运输部：进一步打通堵点，畅通物流

【来自国新办新闻发布会的报道】

3月份以来，国内疫情多点频发，部分地区对货车采取层层加码、“一刀切”的管控举措，造成通行受阻、车辆滞留、物流不畅，对重要民生物资供应、产业链供应链稳定等带来较大影响。近日，国务院召开常务会议，要求进一步打通堵点、畅通循环。

目前，高速公路网“大动脉”运行情况如何？货车通行该怎样保障？11日，在国新办举行的国务院政策例行吹风会上，交通运输部相关负责人对社会关注的热点问题进行了回应。

物流主要运行指标持续向好

据交通运输部安全总监李国平介绍，为了尽可能快速畅通物流，交通运输部研究制定了保障物流畅通、促进产业链供应链稳定10条措施，督促各地取消层层加码和“一刀切”的通行管控政策，优化公路防疫站点设置和检疫流程，提高车辆查验效率。

“与此同时，各地还将严格落实货车司机‘即采即走即追’+‘闭环管理’要求，部署推进健康码一码通行、‘码卡’融合、精准赋码，建立货车司机‘白名单’管理制度。”李国平表示，在各地区和各部门的共同努力下，物流主要运行指标持续向好，全国关停关闭高速公路收费站和服务区基本清零。

数据显示，5月10日，全国铁路货物发送量、公路货运量、主要港口货物吞吐量较4月18日分别增长5.71%、6.16%、1.12%，主要国际航空口岸货邮运输量增长了约三成，邮政快递业务量增长了约两成。上海港集装箱日吞吐量稳定在10万标箱，回升至疫情前的八成以上；浦东机场和白云机场货邮吞吐量回升至六成以上。

“此外，随着关闭关停的收费站和服务区全面恢复运行及各项举措持续推进，货物物流受阻的情况迅速好转，全国公路网车流量特别是货车流量持续稳步回升。截至5月10日，全国高速公路流量共2187.73万辆，比4月10日增长了26.39%。其中，货车流量是721.3万辆，比4月10日增长了25.65%。”李国平表示，接下来交通运输部门将进一步优化完善相关措施，继续巩固打通大动脉的工作成果。

采取有效措施保障车辆优先快速通行

货运物流运行畅通，既关乎人民群众“菜篮子、米袋子”等重点民生物资供应，也关乎能源、原材料等重要生产资料供应，还关系着广大货车司机的现实生计和基本生活。

据悉，今年4月份，全国启用了统一样式的运输车辆通行证，但目前有些货车司机反映申领办理不方便，还有一些在防疫检查过程中存在持证车辆受阻情况。

对此，交通运输部运输服务司负责人韩敬华表示，通行证是应急状态下，重点地区在特殊时段为保障重点物资跨区域运输所发放的调运凭证和保供证明。但是不是所有货运车辆都需要办理通行证，在符合防疫要求的前提下，各地不得以车辆未持有通行证为由限制车辆通行，对于持有通行证的车辆，各地应当采取有效措施保障车辆优先快速通行。

“对于持证车辆，在发运环节，办证单位需将通行证有关信息及时推送目的地收发货单位进行报备；在到达环节，如行程卡绿色不带*号，必须立即放行。”韩敬华指出，对于行程卡绿色带*号的，符合48小时内核酸检测阴性证明、健康码正常、行程卡绿色，要立即放行，不得层层加码。

此外，受疫情影响，很多货车司机在运输途中存在停车难、核酸检测难、吃饭难、通行难等问题。对此，交通运输部公路局负责人王太表示，交通运输部门已推行“放心停”“免费检”“爱心餐”“不接触”“优先行”等一系列服务，如果货车司机在运输过程中遇到过度防疫等问题，可拨打12345、12328等热线电话，地方政府及其交通运输等部门将及时予以跟踪并进行协调，推动问题解决。

努力解决物流配送“最后100米”难题

随着物流保通保畅工作的持续推进，目前我国高速公路国省干线等交通大动脉保持稳定通畅，但与此同时，末端不畅的问题在部分地区仍然突出。

“当前我国交通大动脉基本打通，但上海等部分涉疫地区的城市配送和邮政快递末端微循环不畅的问题仍然存在，给人民群众民生物资供应造成了一定影响。”韩敬华表示，为加快畅通物流微循环体系，交通运输部指导上海等涉疫地区，推动符合防疫要求的邮政快递分拨中心、营业网点和从业人员有序复工复产，积极发挥骨干物流企业的专业力量和市场资源，努力解决物流配送“最后一公里”和“最后100米”难题。

为了让物资配送“最后100米”尽快恢复便捷通畅，交通运输部将会同国务院物流保通保畅工作领导小组有关成员单位，采取一系列有效措施，着力打通末端梗阻，畅通“微循环”。

韩敬华指出，首先将在符合防疫要求的前提下有序解封各地已关停的物流配送节点网点，其次指导各地在划定封控区时，尽量将物流配送节点网点划在封控区外，保障网点有序运转，最后还要及时向社会公布辖区内货车通行管控政策措施，对符合要求的物流配送车辆不得随意限制通行。

“此外还将指导各地加快建设启用应急物资中转站、接驳点和分拨场地，强化疫情防控举措，优化甩挂、接驳等运输组织方式，在有效控制疫情传播风险的前提下，促进干支有效衔接、有序中转，保障城市各类物资供应。”韩敬华说。

（本报记者 訾谦）

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